05 апреля 2023

Финансисты оценили убытки ушедших из России брендов

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Закрытые магазины в ТЦ. Екатеринбург, закрытый бутик, закрытый магазин
На решение западных производителей об уходе с рынка РФ повлияли санкции Фото:
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По оценкам аналитиков, зарубежные потребительские бренды, вынужденно покинувшие российский рынок из-за спецоперации на Украине, в общей сложности потеряли порядка двух миллиардов долларов. Большинство западных компаний решились на этот шаг из-за сложностей с логистикой и организацией бизнеса.

«Недополученная прибыль зарубежных брендов, работающих в непродовольственной рознице, исчисляется 1,4 миллиардами американских долларов. С учетом временно неработающих сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать двух миллиардов», — сообщают источники, знакомые с динамикой рынка, передает «Коммерсант».

По данным NF Group, с 24 февраля 2022 года более 180 сетей ограничили деятельность в РФ и еще около 15 объявили о планах покинуть рынок. Это почти никак не отразилось на жизни россиян. Они все также могут приобретать популярные товары без особых проблем, писал журналист Reuters Александр Марроу. Послеухода из России западных брендов, правительство страны ввело закон о легализации параллельного импорта.

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По оценкам аналитиков, зарубежные потребительские бренды, вынужденно покинувшие российский рынок из-за спецоперации на Украине, в общей сложности потеряли порядка двух миллиардов долларов. Большинство западных компаний решились на этот шаг из-за сложностей с логистикой и организацией бизнеса. «Недополученная прибыль зарубежных брендов, работающих в непродовольственной рознице, исчисляется 1,4 миллиардами американских долларов. С учетом временно неработающих сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать двух миллиардов», — сообщают источники, знакомые с динамикой рынка, передает «Коммерсант». По данным NF Group, с 24 февраля 2022 года более 180 сетей ограничили деятельность в РФ и еще около 15 объявили о планах покинуть рынок. Это почти никак не отразилось на жизни россиян. Они все также могут приобретать популярные товары без особых проблем, писал журналист Reuters Александр Марроу. Послеухода из России западных брендов, правительство страны ввело закон о легализации параллельного импорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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