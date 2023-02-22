Reuters: западные бренды ушли из РФ, но россияне получают их товары

23 февраля 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Россияне нашли способ купить товары ушедших брендов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальное прекращение деятельности западных брендов в РФ не отразилось на жизни россиян, так как они все еще могут приобрести популярные товары без особых проблем. Об этом в своей статье рассказал журналист Александр Марроу. «Несмотря на то, что европейские, североамериканские и японские компании покидают Россию из-за ее действий в Украине, влияние на российских потребителей минимально <…> Основное изменение коснулось маршрутов поставок, но продукты остаются доступными как в интернете, так и в магазинах», — пишет журналист в статье для Reuters . Он рассказал, что в действительности россиянам нужно лишь знать, где приобрести товары ушедших брендов. Так, Марроу привел в качестве примера магазин Zara в Беларуси, куда люди приезжают после ухода владельца сети Inditex из России. Также популярными стали покупки через знакомых, которые привозят товар из-за границы. Еще одной альтернативой журналист назвал параллельный импорт, с помощью которого компании и онлайн-торговые площадки продают продукцию ушедших брендов. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине иностранные компании приостановили деятельность в России. В ответ на это правительство страны ввело закон о легализации параллельного импорта. Благодаря этому на отечественные рынки вернулись и автомобили ушедших брендов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальное прекращение деятельности западных брендов в РФ не отразилось на жизни россиян, так как они все еще могут приобрести популярные товары без особых проблем. Об этом в своей статье рассказал журналист Александр Марроу. «Несмотря на то, что европейские, североамериканские и японские компании покидают Россию из-за ее действий в Украине, влияние на российских потребителей минимально <…> Основное изменение коснулось маршрутов поставок, но продукты остаются доступными как в интернете, так и в магазинах», — пишет журналист в статье для Reuters. Он рассказал, что в действительности россиянам нужно лишь знать, где приобрести товары ушедших брендов. Так, Марроу привел в качестве примера магазин Zara в Беларуси, куда люди приезжают после ухода владельца сети Inditex из России. Также популярными стали покупки через знакомых, которые привозят товар из-за границы. Еще одной альтернативой журналист назвал параллельный импорт, с помощью которого компании и онлайн-торговые площадки продают продукцию ушедших брендов. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине иностранные компании приостановили деятельность в России. В ответ на это правительство страны ввело закон о легализации параллельного импорта. Благодаря этому на отечественные рынки вернулись и автомобили ушедших брендов.