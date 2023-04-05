05 апреля 2023
04 апреля 2023

В ХМАО даст концерт Полина Гагарина

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Полина Гагарина на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, гагарина полина
Полина Гагарина представит шоу «Навсегда» Фото:

В Сургуте (ХМАО) 22 октября выступит Полина Гагарина. Как сообщается на официальном сайте певицы, она представит шоу «Навсегда».

«Хрупкость и мощь, пластика и цельность, невероятная сила голоса — все это составляет феномен Полины Гагариной как артиста. Концерт в Ледовом дворце Сургута состоится 22 октября», — указано в афише.

Начало выступления в 19:00. Самые дешевые билеты обойдутся жителям в 1700 рублей, самые дорогие — в 15000 рублей. Часть билетов в центре зала, в секторе А и партере, уже раскуплена.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска раскупили дешевые билеты на концерт Нурлана Сабурова за месяц до выступления. Комик выступит в столице Югры 14 апреля.

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В Сургуте (ХМАО) 22 октября выступит Полина Гагарина. Как сообщается на официальном сайте певицы, она представит шоу «Навсегда». «Хрупкость и мощь, пластика и цельность, невероятная сила голоса — все это составляет феномен Полины Гагариной как артиста. Концерт в Ледовом дворце Сургута состоится 22 октября», — указано в афише. Начало выступления в 19:00. Самые дешевые билеты обойдутся жителям в 1700 рублей, самые дорогие — в 15000 рублей. Часть билетов в центре зала, в секторе А и партере, уже раскуплена. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска раскупили дешевые билеты на концерт Нурлана Сабурова за месяц до выступления. Комик выступит в столице Югры 14 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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