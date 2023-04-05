В ХМАО даст концерт Полина Гагарина

В Сургуте (ХМАО) 22 октября выступит Полина Гагарина. Как сообщается на официальном сайте певицы, она представит шоу «Навсегда».
«Хрупкость и мощь, пластика и цельность, невероятная сила голоса — все это составляет феномен Полины Гагариной как артиста. Концерт в Ледовом дворце Сургута состоится 22 октября», — указано в афише.
Начало выступления в 19:00. Самые дешевые билеты обойдутся жителям в 1700 рублей, самые дорогие — в 15000 рублей. Часть билетов в центре зала, в секторе А и партере, уже раскуплена.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска раскупили дешевые билеты на концерт Нурлана Сабурова за месяц до выступления. Комик выступит в столице Югры 14 апреля.
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