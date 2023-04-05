Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Китайскую народную республику (КНР) предложил местному производителю грузовиков Sinotruk Group открыть производство на Южном Урале. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Сегодня южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях. Мы заинтересованы в визите делегации компании Sinotrack в Челябинскую область для демонстрации возможностей и проведения переговоров», — приводит сова Текслера пресс-служба правительства области.
Глава региона оценил масштабы производства грузовиков в КНР. Он провел переговоры с руководством компании по наращиванию сотрудничества.
Sinotruk Group — китайский государственный производитель грузовых автомобилей. Предприятие производит грузовые автомобили, полуприцепы, седельные тягачи, самосвалы, которые используются в различных отраслях, включая строительство, контейнерные перевозки, горнодобывающую промышленность. Ежегодное производство грузовой техники составляет 240 000 единиц.
Текслер улетел в КНР 4 марта. Там он запланировал ряд деловых встреч. Каждый из вопросов будет касаться улучшения взаимодействия между территориями.
Текслер постели предприятие Sinotruk Group
Фото6 пресс-служба правительства Челябинской области
Главе Челябинской области продемонстрировали мощности производства
Фото6 пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор оценил удобство китайских грузовиков
Фото6 пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Китайскую народную республику (КНР) предложил местному производителю грузовиков Sinotruk Group открыть производство на Южном Урале. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях. Мы заинтересованы в визите делегации компании Sinotrack в Челябинскую область для демонстрации возможностей и проведения переговоров», — приводит сова Текслера пресс-служба правительства области. Глава региона оценил масштабы производства грузовиков в КНР. Он провел переговоры с руководством компании по наращиванию сотрудничества. Sinotruk Group — китайский государственный производитель грузовых автомобилей. Предприятие производит грузовые автомобили, полуприцепы, седельные тягачи, самосвалы, которые используются в различных отраслях, включая строительство, контейнерные перевозки, горнодобывающую промышленность. Ежегодное производство грузовой техники составляет 240 000 единиц. Текслер улетел в КНР 4 марта. Там он запланировал ряд деловых встреч. Каждый из вопросов будет касаться улучшения взаимодействия между территориями.