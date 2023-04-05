По словам Алексея Текслера, китайский производитель оценит мощности челябинских предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Китайскую народную республику (КНР) предложил местному производителю грузовиков Sinotruk Group открыть производство на Южном Урале. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях. Мы заинтересованы в визите делегации компании Sinotrack в Челябинскую область для демонстрации возможностей и проведения переговоров», — приводит сова Текслера пресс-служба правительства области.

Глава региона оценил масштабы производства грузовиков в КНР. Он провел переговоры с руководством компании по наращиванию сотрудничества.

Sinotruk Group — китайский государственный производитель грузовых автомобилей. Предприятие производит грузовые автомобили, полуприцепы, седельные тягачи, самосвалы, которые используются в различных отраслях, включая строительство, контейнерные перевозки, горнодобывающую промышленность. Ежегодное производство грузовой техники составляет 240 000 единиц.

Текслер улетел в КНР 4 марта. Там он запланировал ряд деловых встреч. Каждый из вопросов будет касаться улучшения взаимодействия между территориями.

Текслер постели предприятие Sinotruk Group Фото6 пресс-служба правительства Челябинской области

Главе Челябинской области продемонстрировали мощности производства Фото6 пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор оценил удобство китайских грузовиков Фото6 пресс-служба правительства Челябинской области