05 апреля 2023

Текслер предложил китайскому производителю грузовиков открыть производство в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии Года педагога и наставника в и в Челябинском механико-технологическом техникуме. Челябинск , текслер алексей
По словам Алексея Текслера, китайский производитель оценит мощности челябинских предприятий Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Китайскую народную республику (КНР) предложил местному производителю грузовиков Sinotruk Group открыть производство на Южном Урале. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях. Мы заинтересованы в визите делегации компании Sinotrack в Челябинскую область для демонстрации возможностей и проведения переговоров», — приводит сова Текслера пресс-служба правительства области.

Глава региона оценил масштабы производства грузовиков в КНР. Он провел переговоры с руководством компании по наращиванию сотрудничества.

Sinotruk Group — китайский государственный производитель грузовых автомобилей. Предприятие производит грузовые автомобили, полуприцепы, седельные тягачи, самосвалы, которые используются в различных отраслях, включая строительство, контейнерные перевозки, горнодобывающую промышленность. Ежегодное производство грузовой техники составляет 240 000 единиц.

Текслер улетел в КНР 4 марта. Там он запланировал ряд деловых встреч. Каждый из вопросов будет касаться улучшения взаимодействия между территориями.

Текслер постели предприятие Sinotruk Group
Текслер постели предприятие Sinotruk Group
Главе Челябинской области продемонстрировали мощности производства
Главе Челябинской области продемонстрировали мощности производства
Губернатор оценил удобство китайских грузовиков
Губернатор оценил удобство китайских грузовиков
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Китайскую народную республику (КНР) предложил местному производителю грузовиков Sinotruk Group открыть производство на Южном Урале. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях. Мы заинтересованы в визите делегации компании Sinotrack в Челябинскую область для демонстрации возможностей и проведения переговоров», — приводит сова Текслера пресс-служба правительства области. Глава региона оценил масштабы производства грузовиков в КНР. Он провел переговоры с руководством компании по наращиванию сотрудничества. Sinotruk Group — китайский государственный производитель грузовых автомобилей. Предприятие производит грузовые автомобили, полуприцепы, седельные тягачи, самосвалы, которые используются в различных отраслях, включая строительство, контейнерные перевозки, горнодобывающую промышленность. Ежегодное производство грузовой техники составляет 240 000 единиц. Текслер улетел в КНР 4 марта. Там он запланировал ряд деловых встреч. Каждый из вопросов будет касаться улучшения взаимодействия между территориями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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