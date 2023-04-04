04 апреля 2023

Челябинский губернатор Текслер улетел в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер встретится с губернатором провинции Шаньдун Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в Китайскую народную республику (КНР). Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, в планах у Текслера стоит встреча с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсян.

«В ходе встречи руководителей Челябинской области и провинции Шаньдун планируется обсудить ряд вопросов. Среди них: сотрудничество в сфере машиностроения, организация поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции из Челябинской области в провинцию Шаньдун, взаимодействие в области образовани», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Ранее из Челябинска в КНР отправилась рабочая группа для установления экономических отношений, деловых связей. В нее вошли бизнесмены региона. Глава комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле провел ряд встреч с китайскими коммерсантами.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в Китайскую народную республику (КНР). Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, в планах у Текслера стоит встреча с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсян. «В ходе встречи руководителей Челябинской области и провинции Шаньдун планируется обсудить ряд вопросов. Среди них: сотрудничество в сфере машиностроения, организация поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции из Челябинской области в провинцию Шаньдун, взаимодействие в области образовани», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Ранее из Челябинска в КНР отправилась рабочая группа для установления экономических отношений, деловых связей. В нее вошли бизнесмены региона. Глава комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле провел ряд встреч с китайскими коммерсантами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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