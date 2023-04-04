Челябинский губернатор Текслер улетел в Китай

Алексей Текслер встретится с губернатором провинции Шаньдун Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в Китайскую народную республику (КНР). Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, в планах у Текслера стоит встреча с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсян.

«В ходе встречи руководителей Челябинской области и провинции Шаньдун планируется обсудить ряд вопросов. Среди них: сотрудничество в сфере машиностроения, организация поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции из Челябинской области в провинцию Шаньдун, взаимодействие в области образовани», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Ранее из Челябинска в КНР отправилась рабочая группа для установления экономических отношений, деловых связей. В нее вошли бизнесмены региона. Глава комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле провел ряд встреч с китайскими коммерсантами.