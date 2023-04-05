05 апреля 2023
04 апреля 2023

Владимир Путин повысил зарплату тюменскому госслужащему

Президент РФ присвоил новый классный чин главе тюменского судебного департамента
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
По решению президента РФ глава суддепартамента получил новый чин и прибавку к зарплате Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил новый классный чин руководителю управления судебного департамента Тюменской области Игорю Филипенко, на основании чего у госслужащего повысится зарплата. Решение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Указ президента России. Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции РФ 3 класса Игорю Филипенко, начальнику управления судебного департамента при Верховном суде РФ в Тюменской области», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным.

Согласно законодательству, повышение классного чина влечет за собой и рост оклада, который полагается госслужащему. Вместе с должностным окладом и иными надбавками они составляют заработную плату сотрудника.

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Президент России Владимир Путин присвоил новый классный чин руководителю управления судебного департамента Тюменской области Игорю Филипенко, на основании чего у госслужащего повысится зарплата. Решение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. «Указ президента России. Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции РФ 3 класса Игорю Филипенко, начальнику управления судебного департамента при Верховном суде РФ в Тюменской области», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным. Согласно законодательству, повышение классного чина влечет за собой и рост оклада, который полагается госслужащему. Вместе с должностным окладом и иными надбавками они составляют заработную плату сотрудника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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