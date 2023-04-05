Владимир Путин повысил зарплату тюменскому госслужащему

Президент России Владимир Путин присвоил новый классный чин руководителю управления судебного департамента Тюменской области Игорю Филипенко, на основании чего у госслужащего повысится зарплата. Решение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Указ президента России. Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции РФ 3 класса Игорю Филипенко, начальнику управления судебного департамента при Верховном суде РФ в Тюменской области», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным.
Согласно законодательству, повышение классного чина влечет за собой и рост оклада, который полагается госслужащему. Вместе с должностным окладом и иными надбавками они составляют заработную плату сотрудника.
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