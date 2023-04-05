Губернатор ХМАО потребовала усилить охрану от террористов

Губернатор ХМАО потребовала усилить меры по антитеррору Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба потребовала от подчиненных усилить меры безопасности. Официальный сайт правительства Югры сообщает, что это связано с ростом числа угроз.

«Губернатор Югры провела совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Комарова напомнила, что 14 февраля на заседании Национального антитеррористического комитета директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников отметил существенный рост числа террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистических формирований на объекты различных категорий. Глава региона акцентировала внимание на важности принятия в этих условиях дополнительных мер, направленных на обеспечение надежной защиты граждан и объектов от террористических посягательств и активизацию профилактической работы в целом», — указано в публикации.

Комарова подчеркнула, что с апреля по июнь 2023 года в Югре пройдет целый ряд мероприятий. Для недопущения дестабилизации обстановки и предупреждения возможных терактов губернатор подчиненным совместно с силовиками исключить проведение мероприятий на не оборудованных инженерно-техническими средствами и системами, обеспечивающими антитеррористическую защищенность, объектах.

Ранее URA.RU писало о том, что ФСБ проведении учений по антитеррору на территории ХМАО. Они прошли в Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив.