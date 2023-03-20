ФСБ проводит учения по антитеррору в ХМАО

ФСБ готовиться провести антитеррористические учения в окружной больнице Нефтеюганска. Об этом сообщили в администрации города.
«Учения по пресечению условного теракта пройдут 22 марта 2023 года на базе окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив города Нефтеюганска», — говорится на сайте мэрии. Кроме управления ФСБ, будут задействованы сотрудники Федеральной службы охраны России, Росгвардии, МЧС, полиции.
Учения проведут, чтобы отработать навыки пресечения теракта и его ликвидации, а также проверить уровень взаимодействия силовиков. «Просим жителей города соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на трассах начали дежурить вооруженные автоматами патрули полиции и сотрудников силовых структур. В регионе объявлены антитеррористические учения.
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