20 марта 2023

ФСБ проводит учения по антитеррору в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Учения запланированы на 22 марта Фото:

ФСБ готовиться провести антитеррористические учения в окружной больнице Нефтеюганска. Об этом сообщили в администрации города.

«Учения по пресечению условного теракта пройдут 22 марта 2023 года на базе окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив города Нефтеюганска», — говорится на сайте мэрии. Кроме управления ФСБ, будут задействованы сотрудники Федеральной службы охраны России, Росгвардии, МЧС, полиции.

Учения проведут, чтобы отработать навыки пресечения теракта и его ликвидации, а также проверить уровень взаимодействия силовиков. «Просим жителей города соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на трассах начали дежурить вооруженные автоматами патрули полиции и сотрудников силовых структур. В регионе объявлены антитеррористические учения.

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ФСБ готовиться провести антитеррористические учения в окружной больнице Нефтеюганска. Об этом сообщили в администрации города. «Учения по пресечению условного теракта пройдут 22 марта 2023 года на базе окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив города Нефтеюганска», — говорится на сайте мэрии. Кроме управления ФСБ, будут задействованы сотрудники Федеральной службы охраны России, Росгвардии, МЧС, полиции. Учения проведут, чтобы отработать навыки пресечения теракта и его ликвидации, а также проверить уровень взаимодействия силовиков. «Просим жителей города соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на трассах начали дежурить вооруженные автоматами патрули полиции и сотрудников силовых структур. В регионе объявлены антитеррористические учения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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