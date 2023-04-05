05 апреля 2023
04 апреля 2023

Вылет международного рейса Utair из Тюмени задержали на пять часов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, погрузка багажа, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково
Борт в Ташкент должен был вылететь из Рощино в 11:30 Фото:

Вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Ташкент задержан 6 апреля на пять часов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс UT 779, Ташкент. Время вылета по расписанию — 11:30, расчетное время вылета — 16:30», — сообщается на портале.

В пресс-службе Рощино корреспонденту URA.RU посоветовали уточнить причину задержки у перевозчика. В авиакомпанию отправлен запрос, ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Ташкент задержан 6 апреля на пять часов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино. «Рейс UT 779, Ташкент. Время вылета по расписанию — 11:30, расчетное время вылета — 16:30», — сообщается на портале. В пресс-службе Рощино корреспонденту URA.RU посоветовали уточнить причину задержки у перевозчика. В авиакомпанию отправлен запрос, ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...