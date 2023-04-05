Вылет международного рейса Utair из Тюмени задержали на пять часов

Борт в Ташкент должен был вылететь из Рощино в 11:30
Вылет рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Ташкент задержан 6 апреля на пять часов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс UT 779, Ташкент. Время вылета по расписанию — 11:30, расчетное время вылета — 16:30», — сообщается на портале.
В пресс-службе Рощино корреспонденту URA.RU посоветовали уточнить причину задержки у перевозчика. В авиакомпанию отправлен запрос, ответ на него ожидается.
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