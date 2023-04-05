В Качканаре мужчина попытался украсть ребенка из коляски в магазине. Видео 06 апреля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 + Молодая мама успела выцепить ребенка из рук мужчины Фото: Размик Закарян © URA.RU В Качканаре (Свердловская область) местный житель попытался украсть ребенка из коляски. Также ранее он нападал на сотрудницу магазина, из-за чего персонал опасается выходить на работу. «Будьте бдительны и аккуратны. Этот человек пытается украсть маленьких детей. Кидается на продавцов», — сообщают местные жители в группе «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». Обеспокоенных горожан попытался успокоить начальник штаба межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» Василий Матюнин. «Данный гражданин хорошо известен правоохранительным органам, по данным событиям проводится проверка. Лицо будет привлечено по всей строгости закона», — написал в комментариях к посту силовик. В Качканаре (Свердловская область) местный житель попытался украсть ребенка из коляски. Также ранее он нападал на сотрудницу магазина, из-за чего персонал опасается выходить на работу. «Будьте бдительны и аккуратны. Этот человек пытается украсть маленьких детей. Кидается на продавцов», — сообщают местные жители в группе «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». Обеспокоенных горожан попытался успокоить начальник штаба межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» Василий Матюнин. «Данный гражданин хорошо известен правоохранительным органам, по данным событиям проводится проверка. Лицо будет привлечено по всей строгости закона», — написал в комментариях к посту силовик. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям