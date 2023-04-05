Пермякам на майские праздники предлагают автобусный тур в Астану

06 апреля 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Тур рассчитан на 4 дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермские турфирмы предлагают пермякам на майские праздники съездить в автобусный тур в столицу Казахстана — Астану. Программа рассчитана на 4 дня. «Автобусный тур в Астану из Перми с 28 апреля по 1 мая. Стоимость тура на 4 дня — 17 500 рублей за человека», — указано в коммерческом предложении пермской турфирмы «Вкайф». Участников тура ждет обзорная экскурсия по Астане, посещение семейного центра с океанариумом, театром аниматрониксов, аквапарком, колесом обозрения. Запланировано посещение мечети Хазрет-Султан, выставочного комплекса ЭКСПО, торгового центра Хан Шатыр, дегустация национальной казахской кухни. В стоимость тура входит трансфер на автобусе, сопровождение сотрудниками компании, экскурсовод, двухразовое питание, проживание, обед в ресторане национальной кухни. Также бонусом можно будет посетить рынок «Артем». Это самый популярный рынок среди жителей Астаны, так как он расположен в центре старого города, и найти на нем можно абсолютно все. Ранее URA.RU сообщало, что на майские праздники добавили дополнительные поезда из Перми в Новороссийск. Ожидается, что пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, возвращения — 1 и 9 мая.

Пермские турфирмы предлагают пермякам на майские праздники съездить в автобусный тур в столицу Казахстана — Астану. Программа рассчитана на 4 дня. «Автобусный тур в Астану из Перми с 28 апреля по 1 мая. Стоимость тура на 4 дня — 17 500 рублей за человека», — указано в коммерческом предложении пермской турфирмы «Вкайф». Участников тура ждет обзорная экскурсия по Астане, посещение семейного центра с океанариумом, театром аниматрониксов, аквапарком, колесом обозрения. Запланировано посещение мечети Хазрет-Султан, выставочного комплекса ЭКСПО, торгового центра Хан Шатыр, дегустация национальной казахской кухни. В стоимость тура входит трансфер на автобусе, сопровождение сотрудниками компании, экскурсовод, двухразовое питание, проживание, обед в ресторане национальной кухни. Также бонусом можно будет посетить рынок «Артем». Это самый популярный рынок среди жителей Астаны, так как он расположен в центре старого города, и найти на нем можно абсолютно все. Ранее URA.RU сообщало, что на майские праздники добавили дополнительные поезда из Перми в Новороссийск. Ожидается, что пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, возвращения — 1 и 9 мая.