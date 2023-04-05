05 апреля 2023

Сотрудников на главный танковый завод РФ будут готовить по спецпрограмме

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, завод, цех, печь, производство, стекольная
Государство будет участвовать в подготовке кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса Фото:

Устроиться на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») смогут работники, прошедшие курсы повышения квалификации по госпрограмме. Записаться на них смогут те, у кого есть хотя бы базовое техническое образование.

«Чтобы трудоустроиться на предприятие оборонно-промышленного комплекса, человек должен заключить ученический договор с тем предприятием ОПК, куда направляется на обучение. Также должен получить направление от службы занятости, а после — успешно завершить обучение и пройти аттестацию», — сообщила директор межотраслевого института инновационных технологий Алевтина Можаровская в сюжете «5 канала».

Для переподготовки в данном случае важна прежняя специальность — у кандидата должны быть базовые технические знания. Соискателей сперва ждет теоретическая часть, которую можно изучать из дома, а 70% курса — практика в цехах завода. Затраты на обучение сотрудников предприятиям будут компенсировать из федерального бюджета.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек.

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Устроиться на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») смогут работники, прошедшие курсы повышения квалификации по госпрограмме. Записаться на них смогут те, у кого есть хотя бы базовое техническое образование. «Чтобы трудоустроиться на предприятие оборонно-промышленного комплекса, человек должен заключить ученический договор с тем предприятием ОПК, куда направляется на обучение. Также должен получить направление от службы занятости, а после — успешно завершить обучение и пройти аттестацию», — сообщила директор межотраслевого института инновационных технологий Алевтина Можаровская в сюжете «5 канала». Для переподготовки в данном случае важна прежняя специальность — у кандидата должны быть базовые технические знания. Соискателей сперва ждет теоретическая часть, которую можно изучать из дома, а 70% курса — практика в цехах завода. Затраты на обучение сотрудников предприятиям будут компенсировать из федерального бюджета. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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