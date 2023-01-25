Главный танковый завод РФ собрал сотрудников из 50 регионов страны

На работу в УВЗ принимают сотрудников со всей России Владимир Жабриков © URA.RU

На «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), которое производит танки по заказу Минобороны РФ, массово требуются сотрудники, поэтому предприятие расширяет географию по подбору персонала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Учитывая наличие гарантированного объема заказов в перспективе нескольких лет, высокого уровня заработной платы и широкого социального пакета, в 2022 году в АО „НПК „Уралвагонзавод“ трудоустроились представители порядка 50 регионов России“, — ответили в пресс-службе. В конце прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предприятия оборонно-промышленного комплекса будут получать компенсацию за помощь иногородним сотрудникам в переезде.

На УВЗ также добавили, что рассматривают условия и объем участия в этой федеральной программе. На предприятие требуются инженеры, операторы станков с программным управлением, токари, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, электромонтажники и другие специалисты. Причем необязательно с опытом работы — на УВЗ готовы учить всех желающих.

«Уралвагонзавод» входит в число крупнейших производителей военной техники в России и главным поставщиком танков. В связи с проведением спецоперации на Украине предприятие находится под санкциями западных государств. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники УВЗ, работающие на гособоронзаказе, работали в круглосуточном режиме и в новогодние каникулы. Столовые предприятия также работают и днем, и ночью.