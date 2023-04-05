Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с руководством и предпринимателями провинции Шэньси Китайской Народной республики. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Провели ВКС-встречу с руководством и предпринимателями китайской провинции Шэньси. Обсудили с коллегами взаимные перспективы роста. Предложили им наши возможности в развитии экономики. Договорились о взаимных визитах», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что Китай очень активно развивается, и у этой страны есть чему поучиться.
Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор проведет переговоры с Китаем. По данным инсайдеров, Шумков подпишет соглашение о взаимном сотрудничестве с городом Юйлинь. Также источники отмечали, что Курган и Юйлинь станут городами-побратимами.
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