Губернатор Шумков провел переговоры с китайскими бизнесменами. Фото

06 апреля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Глава региона Вадим Шумков провел переговоры с Китаем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с руководством и предпринимателями провинции Шэньси Китайской Народной республики. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Провели ВКС-встречу с руководством и предпринимателями китайской провинции Шэньси. Обсудили с коллегами взаимные перспективы роста. Предложили им наши возможности в развитии экономики. Договорились о взаимных визитах», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что Китай очень активно развивается, и у этой страны есть чему поучиться. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор проведет переговоры с Китаем. По данным инсайдеров, Шумков подпишет соглашение о взаимном сотрудничестве с городом Юйлинь. Также источники отмечали, что Курган и Юйлинь станут городами-побратимами. Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел переговоры с китайскими предпринимателями Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с руководством и предпринимателями провинции Шэньси Китайской Народной республики. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Провели ВКС-встречу с руководством и предпринимателями китайской провинции Шэньси. Обсудили с коллегами взаимные перспективы роста. Предложили им наши возможности в развитии экономики. Договорились о взаимных визитах», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что Китай очень активно развивается, и у этой страны есть чему поучиться. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор проведет переговоры с Китаем. По данным инсайдеров, Шумков подпишет соглашение о взаимном сотрудничестве с городом Юйлинь. Также источники отмечали, что Курган и Юйлинь станут городами-побратимами.