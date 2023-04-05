05 апреля 2023

Губернатор Шумков провел переговоры с китайскими бизнесменами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , шумков вадим
Глава региона Вадим Шумков провел переговоры с Китаем Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с руководством и предпринимателями провинции Шэньси Китайской Народной республики. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Провели ВКС-встречу с руководством и предпринимателями китайской провинции Шэньси. Обсудили с коллегами взаимные перспективы роста. Предложили им наши возможности в развитии экономики. Договорились о взаимных визитах», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что Китай очень активно развивается, и у этой страны есть чему поучиться.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор проведет переговоры с Китаем. По данным инсайдеров, Шумков подпишет соглашение о взаимном сотрудничестве с городом Юйлинь. Также источники отмечали, что Курган и Юйлинь станут городами-побратимами.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел переговоры с китайскими предпринимателями
Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел переговоры с китайскими предпринимателями
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с руководством и предпринимателями провинции Шэньси Китайской Народной республики. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Провели ВКС-встречу с руководством и предпринимателями китайской провинции Шэньси. Обсудили с коллегами взаимные перспективы роста. Предложили им наши возможности в развитии экономики. Договорились о взаимных визитах», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что Китай очень активно развивается, и у этой страны есть чему поучиться. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор проведет переговоры с Китаем. По данным инсайдеров, Шумков подпишет соглашение о взаимном сотрудничестве с городом Юйлинь. Также источники отмечали, что Курган и Юйлинь станут городами-побратимами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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