Губернатор Шумков договорится с Китаем о сотрудничестве

05 апреля 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Курган станет городом-побратимом для Юйлинь из Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков подпишет соглашение о сотрудничестве с городом Юйлинь (провинция Шэньси, Китайская Народная Республика). Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона. «Глава региона Вадим Шумков проведет переговоры с китайцами, подпишут соглашение о сотрудничестве. Кроме того, мэр Елена Ситникова заключит договор о городах-побратимах Кургана и города Юйлинь провинции Шэньси», — рассказал инсайдер. Также в мероприятии планируется участие директора областного департамента экономразвития Владимира Ковалева и гендиректора инвестиционного агентства региона Анны Агафоновой. Ожидается, что встреча с представителями Китая пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Еще один источник отметил, что появление города-побратима в Китае позволит привлечь в регион новые инвестиции и наладить экспорт местной продукции. «Возможно, что договорятся о торговле, может китайские инвесторы захотят реализовать какие-то проекты в Курганской области», — добавил источник. Ранее URA.RU писало, что у Кургана помимо города-побратима в США и Италии появится новый — в Китае. По данным мэрии города, в планах такое же соглашение с городом Джелал-Абад из Киргизии. Также сообщалось, что глава курганской клиники имени Илизарова открыл медицинский центр в Китае. Торжественное мероприятие прошло в городе Ланфан провинции Хэбэй. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подпишет соглашение о сотрудничестве с городом Юйлинь (провинция Шэньси, Китайская Народная Республика). Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона. «Глава региона Вадим Шумков проведет переговоры с китайцами, подпишут соглашение о сотрудничестве. Кроме того, мэр Елена Ситникова заключит договор о городах-побратимах Кургана и города Юйлинь провинции Шэньси», — рассказал инсайдер. Также в мероприятии планируется участие директора областного департамента экономразвития Владимира Ковалева и гендиректора инвестиционного агентства региона Анны Агафоновой. Ожидается, что встреча с представителями Китая пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Еще один источник отметил, что появление города-побратима в Китае позволит привлечь в регион новые инвестиции и наладить экспорт местной продукции. «Возможно, что договорятся о торговле, может китайские инвесторы захотят реализовать какие-то проекты в Курганской области», — добавил источник. Ранее URA.RU писало, что у Кургана помимо города-побратима в США и Италии появится новый — в Китае. По данным мэрии города, в планах такое же соглашение с городом Джелал-Абад из Киргизии. Также сообщалось, что глава курганской клиники имени Илизарова открыл медицинский центр в Китае. Торжественное мероприятие прошло в городе Ланфан провинции Хэбэй.