Свиристели опьянели, наевшись перебродивших ягод Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермяков обеспокоили птицы, лежащие без признаков жизни в центре города. Пост об этом один из горожан разместил в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Пермяк предположил, что птицы массово разбиваются, врезаясь в лоджии домов, которые недавно были застеклены.

«Это не застекление, а птички ягод наелись», — разъяснила Мария Степанова автору поста. После того, как свиристели съедят забродившие ягоды, они засыпают и падают с веток на землю.

Орнитологи призывают граждан не трогать спящих птиц. По их словам, птицы проснутся и будут прекрасно себя чувствовать, а поводы для переживания отсутствуют.

Пермяки испугались, что свиристели разбились о застекленные лоджии «ЧП ДТП Пермь»/vk.com