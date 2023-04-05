Свиристели опьянели, наевшись перебродивших ягод
Пермяков обеспокоили птицы, лежащие без признаков жизни в центре города. Пост об этом один из горожан разместил в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Пермяк предположил, что птицы массово разбиваются, врезаясь в лоджии домов, которые недавно были застеклены.
«Это не застекление, а птички ягод наелись», — разъяснила Мария Степанова автору поста. После того, как свиристели съедят забродившие ягоды, они засыпают и падают с веток на землю.
Орнитологи призывают граждан не трогать спящих птиц. По их словам, птицы проснутся и будут прекрасно себя чувствовать, а поводы для переживания отсутствуют.
Пермяки испугались, что свиристели разбились о застекленные лоджии
Рекомендуется не трогать спящих птиц
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