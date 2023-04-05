05 апреля 2023

Пермяков напугали пьяные птицы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, свиристели, птица
Свиристели опьянели, наевшись перебродивших ягод Фото:

Пермяков обеспокоили птицы, лежащие без признаков жизни в центре города. Пост об этом один из горожан разместил в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Пермяк предположил, что птицы массово разбиваются, врезаясь в лоджии домов, которые недавно были застеклены.

«Это не застекление, а птички ягод наелись», — разъяснила Мария Степанова автору поста. После того, как свиристели съедят забродившие ягоды, они засыпают и падают с веток на землю.

Орнитологи призывают граждан не трогать спящих птиц. По их словам, птицы проснутся и будут прекрасно себя чувствовать, а поводы для переживания отсутствуют.

Пермяки испугались, что свиристели разбились о застекленные лоджии
Пермяки испугались, что свиристели разбились о застекленные лоджии
Рекомендуется не трогать спящих птиц
Рекомендуется не трогать спящих птиц

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Пермяков обеспокоили птицы, лежащие без признаков жизни в центре города. Пост об этом один из горожан разместил в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Пермяк предположил, что птицы массово разбиваются, врезаясь в лоджии домов, которые недавно были застеклены. «Это не застекление, а птички ягод наелись», — разъяснила Мария Степанова автору поста. После того, как свиристели съедят забродившие ягоды, они засыпают и падают с веток на землю. Орнитологи призывают граждан не трогать спящих птиц. По их словам, птицы проснутся и будут прекрасно себя чувствовать, а поводы для переживания отсутствуют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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