05 апреля 2023

Федерация скейтбординга Пермского края прекратила свою деятельность

© Служба новостей «URA.RU»
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Федерация просуществовала четыре года Фото:

Федерация скейтбординга Пермского края прекратила свою деятельность спустя четыре года существования. Об этом руководители федерации сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Это были потрясающие четыре года для Пермского скейтбординга. С 2019 по 2022 годы команда РОО „ФСПК“ провела множество спортивных событий, мастер-классов, соревнований и выездов спортсменов на чемпионаты и первенства России. Была проделана большая работа, но, к сожалению, по множеству причин, приходится все сворачивать, едва начав. Спасибо каждому, кто принимал участие в работе Федерации, каждому спортсмену за участие в соревнованиях и прогресс», — написано в сообщении.

В комментариях пермяки поинтересовались, по какой причине федерация перестает существовать. интересующимся ответили, что им надоело работать «на инициативе». Финансовой поддержки от властей и спонсоров как таковой не было, кроме 150 тысяч в год на выезды сборной края на соревнования. В группе также отметили, что пермский скейт-парк к федерации не имеет никакого отношения.

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Федерация скейтбординга Пермского края прекратила свою деятельность спустя четыре года существования. Об этом руководители федерации сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Это были потрясающие четыре года для Пермского скейтбординга. С 2019 по 2022 годы команда РОО „ФСПК“ провела множество спортивных событий, мастер-классов, соревнований и выездов спортсменов на чемпионаты и первенства России. Была проделана большая работа, но, к сожалению, по множеству причин, приходится все сворачивать, едва начав. Спасибо каждому, кто принимал участие в работе Федерации, каждому спортсмену за участие в соревнованиях и прогресс», — написано в сообщении. В комментариях пермяки поинтересовались, по какой причине федерация перестает существовать. интересующимся ответили, что им надоело работать «на инициативе». Финансовой поддержки от властей и спонсоров как таковой не было, кроме 150 тысяч в год на выезды сборной края на соревнования. В группе также отметили, что пермский скейт-парк к федерации не имеет никакого отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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