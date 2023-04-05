Федерация просуществовала четыре года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Федерация скейтбординга Пермского края прекратила свою деятельность спустя четыре года существования. Об этом руководители федерации сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Это были потрясающие четыре года для Пермского скейтбординга. С 2019 по 2022 годы команда РОО „ФСПК“ провела множество спортивных событий, мастер-классов, соревнований и выездов спортсменов на чемпионаты и первенства России. Была проделана большая работа, но, к сожалению, по множеству причин, приходится все сворачивать, едва начав. Спасибо каждому, кто принимал участие в работе Федерации, каждому спортсмену за участие в соревнованиях и прогресс», — написано в сообщении.

В комментариях пермяки поинтересовались, по какой причине федерация перестает существовать. интересующимся ответили, что им надоело работать «на инициативе». Финансовой поддержки от властей и спонсоров как таковой не было, кроме 150 тысяч в год на выезды сборной края на соревнования. В группе также отметили, что пермский скейт-парк к федерации не имеет никакого отношения.