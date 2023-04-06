Боец смешанных единоборств извинился за инцидент в аэропорту Екатеринбурга

Российский боец ММА Александр Емельяненко принес извинения за то, что справил нужду в переходе аэропорта, из-за чего рейс Екатеринбург — Москва задержали на 20 минут. Об этом сообщил менеджер спортсмена.
«Емельяненко подтверждает случившееся, уже раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации нет, но Александр сходил в туалет и об этом знает вся страна», — рассказал телеканалу «Матч ТВ» менеджер спортсмена Никита Бурчак.
Представитель спортсмена рассказал, что у полицейских нет претензий к Емельяненко за его поступок. «Если серьезно, то никаких претензий у правоохранительных органов к Александру нет, спасибо сотрудникам полиции за понимание и содействие в сложившейся ситуации», — добавил Бурчак.
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