06 апреля 2023

Боец смешанных единоборств извинился за инцидент в аэропорту Екатеринбурга

Емельяненко извинился за свой поступок и задержку рейса в аэропорту Кольцово
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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург, емельяненко александр
Полицейские не имеют претензий к спортсмену за его выходку Фото:

Российский боец ММА Александр Емельяненко принес извинения за то, что справил нужду в переходе аэропорта, из-за чего рейс Екатеринбург — Москва задержали на 20 минут. Об этом сообщил менеджер спортсмена.

«Емельяненко подтверждает случившееся, уже раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации нет, но Александр сходил в туалет и об этом знает вся страна», — рассказал телеканалу «Матч ТВ» менеджер спортсмена Никита Бурчак.

Представитель спортсмена рассказал, что у полицейских нет претензий к Емельяненко за его поступок. «Если серьезно, то никаких претензий у правоохранительных органов к Александру нет, спасибо сотрудникам полиции за понимание и содействие в сложившейся ситуации», — добавил Бурчак.

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Российский боец ММА Александр Емельяненко принес извинения за то, что справил нужду в переходе аэропорта, из-за чего рейс Екатеринбург — Москва задержали на 20 минут. Об этом сообщил менеджер спортсмена. «Емельяненко подтверждает случившееся, уже раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации нет, но Александр сходил в туалет и об этом знает вся страна», — рассказал телеканалу «Матч ТВ» менеджер спортсмена Никита Бурчак. Представитель спортсмена рассказал, что у полицейских нет претензий к Емельяненко за его поступок. «Если серьезно, то никаких претензий у правоохранительных органов к Александру нет, спасибо сотрудникам полиции за понимание и содействие в сложившейся ситуации», — добавил Бурчак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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