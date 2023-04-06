Путин: ВСУ уничтожили 14 своих солдат, сдавшихся в плен

06 апреля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал об одной из ситуаций на фронте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины уничтожили 14 своих солдат, сдававшихся в плен. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. «ВСУ на одном из участков уничтожили сегодня 14 своих военных, которые сдавались в плен», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с Пушилиным ведется на телеканале «Россия 24».





Вооруженные силы Украины уничтожили 14 своих солдат, сдававшихся в плен. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. «ВСУ на одном из участков уничтожили сегодня 14 своих военных, которые сдавались в плен», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с Пушилиным ведется на телеканале «Россия 24».