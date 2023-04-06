Путин: ВСУ уничтожили 14 своих солдат, сдавшихся в плен

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Владимир Путин на волонтерской премии "Мы вместе". Москва, путин владимир
Владимир Путин рассказал об одной из ситуаций на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины уничтожили 14 своих солдат, сдававшихся в плен. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

«ВСУ на одном из участков уничтожили сегодня 14 своих военных, которые сдавались в плен», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с Пушилиным ведется на телеканале «Россия 24».

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Вооруженные силы Украины уничтожили 14 своих солдат, сдававшихся в плен. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. «ВСУ на одном из участков уничтожили сегодня 14 своих военных, которые сдавались в плен», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с Пушилиным ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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