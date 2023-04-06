Путин: ВСУ уничтожили 14 своих солдат, сдавшихся в плен

Владимир Путин рассказал об одной из ситуаций на фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины уничтожили 14 своих солдат, сдававшихся в плен. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.
«ВСУ на одном из участков уничтожили сегодня 14 своих военных, которые сдавались в плен», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с Пушилиным ведется на телеканале «Россия 24».
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