Топовый пермский рыбак рассказал, какое снаряжение нужно иметь для зимней рыбалки

Пермяк рассказал, как собраться для зимней рыбалки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Самое главное и самое дорогое в зимней рыбалке — это одежда. К ней стоит подходить с особым вниманием и тщательностью. Снасти будут стоить в разы дешевле, но также зависят от рыбы, на которую будет ловля и марки производителя. Об этом и многом другом, что следует учесть при подготовке к зимней рыбалке в беседе с URA.RU рассказал один из самых известных рыбаков Прикамья, а также один из совладельцев паблика «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин.

Экипировка

Костюм

Одежда — важнейший элемент подледной рыбалки. К ее выбору стоит подходить тщательно и уметь читать описание товаров при покупке. «В первую очередь стоит купить костюм. Он должен быть мембранный. В значениях должно быть как минимум 5000 влагопроницаемость и 5000 паровыведения. Эти показатели позволят не потеть и не мерзнуть при ледяном дожде, ветре и других погодных условиях на зимнем льду реки.

Термобелье

Под зимний костюм обязательно надо купить еще два слоя одежды — термобелье для отведения влаги и флисовое белье. Стоит помнить, что правильная многослойность одежды — основной признак, того, что рыбак не замерзнет!

Продолжение после рекламы

Обувь

К выбору обуви также стоит подходить не менее внимательно. Как правило все обращают внимание на крайний показатель минусовой температуры. Это ошибка. Крайним является показатель экстрима, то есть максимально низкой температуры, при которой рыбак не умрет. «Если на сапогах написана температура — 40, то это температура экстремального нахождения в них, комфортно же в этой обуви будет при минус 20ти. Если же вы планируете рыбачить при -30, то и прибавляйте сразу 20 показателей с отрицательным значением температуры.

Голова и шея

Наличие хорошей шапки и теплый бафф всегда спасает рыбаков. К этому стоит относиться очень внимательно. Если шапка вязаная — нужен подклад из флиса. Ушанка — отличный вариант. Бафф тоже должен быть максимально теплым, чтобы шею и уши не продул уральский морозный ветер.

Снасти

Купить снасти для зимней рыбалки обойдется финансово легче, чем для летней. Зимняя удилка на мормышку стоит от 150 рублей. Также понадобятся леска и мормышки. «В любом магазине продавцы подскажут для какой рыбы и для какого водоема можно грамотно собрать снасти. Удилки и приманки для хищника отличаются от тех, что предназначены для других видов рыб. В среднем каждая позиция обойдется в одну-две тысячи рублей», — подчеркнул Рахматуллин.

Ящик или волокуши

Обязательно для зимней рыбалки приобрести следует ящик или взять рюкзак. Ящик более удобный — на нем можно сидеть сверху, а внутри будут снасти, мормышки, прикорм и перекус для рыбака. Рюкзак же придется носить на плече во время рыболовного дня. Также многие покупают волокуши — это такие сани на веревке, в которые кладут рыболовный ящик и другие снасти и тащат их по льду за собой, чтобы не нести на спине.

Бур