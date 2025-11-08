Росстат: в Прикамье подешевел бензин, но выросла цена на дизель

Бензин в Пермском крае подешевел Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Пермском крае средняя стоимость автомобильного топлива 28 октября по 5 ноября 2025 года составила 64 рубля 12 копеек за литр. Это на 13 копеек меньше показателя предыдущей недели. Тем не менее, некоторые марки топлива выросли в цене, сообщает Росстат.

«Бензин марки АИ-92 подешевел на 31 копейку и теперь стоит 61 рубль 18 копеек за литр. Цена на АИ-95 увеличилась на копейку — до 66 рублей 13 копеек за литр. Наибольший рост среди бензинов отмечен у марки АИ-98 — стоимость возросла на 60 копеек и составила 88 рублей 44 копейки за литр», — сказано на официальном сайте Росстата.