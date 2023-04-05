Курганский оборонный завод закупил новые машины для работников

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) закупил для работников легковые машины для ремонтных и медицинских бригад. Об обновлении автопарка сообщается в официальном telegram-канале оборонного предприятия.
«Автомобильный парк пополнили ГАЗели, ГАЗоны NEXT, УАЗы „Патриот“, автобусы и машина скорой помощи для медико-санитарной части. Они задействованы в доставке ремонтных бригад к местам проведения работ. Часть машин оборудована как специальные мастерские, оснащенные необходимым инструментом и подъемниками, предусмотрена возможность транспортировки запчастей», — говорится в сообщении. Легковой автопарк полностью обновили за три года.
Также на КМЗ отметили, что продолжается обновление парка большегрузных авто и спецтехники. Сейчас уже приобретены автогрейдер, трал, топливозаправщик с объемом цистерны 12 кубометров. «Ожидается поставка пяти седельных тягачей КАМАЗ с полуприцепами. В этом году запланировано приобретение экскаватора-погрузчика с гидромолотом, автогидроподъемника и вилочного погрузчика», — отметили на заводе.
Ранее URA.RU писало, что работникам «Курганмашзавода» поднимут зарплаты. В этом году сотрудникам проиндексируют заработную плату на 11,3%. Повышение будет проходить в три этапа. Первый начнется уже в апреле.
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