Курганский оборонный завод закупил новые машины для работников

06 апреля 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

На «Курганмашзаводе» обновили автомобильный парк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод (КМЗ) закупил для работников легковые машины для ремонтных и медицинских бригад. Об обновлении автопарка сообщается в официальном telegram-канале оборонного предприятия. «Автомобильный парк пополнили ГАЗели, ГАЗоны NEXT, УАЗы „Патриот“, автобусы и машина скорой помощи для медико-санитарной части. Они задействованы в доставке ремонтных бригад к местам проведения работ. Часть машин оборудована как специальные мастерские, оснащенные необходимым инструментом и подъемниками, предусмотрена возможность транспортировки запчастей», — говорится в сообщении. Легковой автопарк полностью обновили за три года. Также на КМЗ отметили, что продолжается обновление парка большегрузных авто и спецтехники. Сейчас уже приобретены автогрейдер, трал, топливозаправщик с объемом цистерны 12 кубометров. «Ожидается поставка пяти седельных тягачей КАМАЗ с полуприцепами. В этом году запланировано приобретение экскаватора-погрузчика с гидромолотом, автогидроподъемника и вилочного погрузчика», — отметили на заводе. Ранее URA.RU писало, что работникам «Курганмашзавода» поднимут зарплаты. В этом году сотрудникам проиндексируют заработную плату на 11,3%. Повышение будет проходить в три этапа. Первый начнется уже в апреле.

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) закупил для работников легковые машины для ремонтных и медицинских бригад. Об обновлении автопарка сообщается в официальном telegram-канале оборонного предприятия. «Автомобильный парк пополнили ГАЗели, ГАЗоны NEXT, УАЗы „Патриот“, автобусы и машина скорой помощи для медико-санитарной части. Они задействованы в доставке ремонтных бригад к местам проведения работ. Часть машин оборудована как специальные мастерские, оснащенные необходимым инструментом и подъемниками, предусмотрена возможность транспортировки запчастей», — говорится в сообщении. Легковой автопарк полностью обновили за три года. Также на КМЗ отметили, что продолжается обновление парка большегрузных авто и спецтехники. Сейчас уже приобретены автогрейдер, трал, топливозаправщик с объемом цистерны 12 кубометров. «Ожидается поставка пяти седельных тягачей КАМАЗ с полуприцепами. В этом году запланировано приобретение экскаватора-погрузчика с гидромолотом, автогидроподъемника и вилочного погрузчика», — отметили на заводе. Ранее URA.RU писало, что работникам «Курганмашзавода» поднимут зарплаты. В этом году сотрудникам проиндексируют заработную плату на 11,3%. Повышение будет проходить в три этапа. Первый начнется уже в апреле.