Работникам курганского оборонного завода поднимут зарплаты

На «Курганмашзаводе» начнут повышать зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудникам Курганского машиностроительного завода (КМЗ), производящего боевую технику, планируют поднять зарплату. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа работников предприятия.

«На „Курганмашзаводе“ поднимут зарплаты. Ожидается индексация более чем на 11%», — рассказал инсайдер. Еще один источник добавил, что поднимать зарплату будут в несколько этапов. «Первое повышение от окладной части пройдет в апреле, потом в июле, третье — в октябре. Лучше бы конечно, чтобы ее [индексацию] не дробили на части. Думаю, что так особо никто и не почувствует, что зарплата выросла», — сказал источник.

URA.RU направило официальный запрос на предприятие ПАО «Курганмашзавод». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее cообщалось, что на оборонном предприятии Кургана заводчанам предлагают подзаработать на друзьях. На «Курганмашзаводе» запустили акцию «Приведи друга». В рамках нее заводчан пообещали премировать на 5 тысяч рублей за каждого вновь прибывшего работника. Также сообщалось, что КМЗ вербует новых сотрудников на выездных собеседованиях.