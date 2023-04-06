Силовики устроили облавы на свердловских водителей

Силовики устроили облаву на свердловских водителей

06 апреля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД проверяют состояние автомобиля и водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГИБДД массово останавливают грузовики на трассах в Свердловской области и проверяют, соблюдают ли водители все правила перевозок продуктов, опасных и других грузов. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «В ходе рейда Госавтоинспекторы проверяют соответствие конструкции автомобиля предъявляемым требованиям техрегламента, использование тахографов, наличие необходимой путевой документации», — отметили в ведомстве. Вместе с сотрудниками ГИБДД на рейдах присутствуют силовики из уральского управления Ространснадзора. Кроме технического состояния грузовиков проверяется состояние автомобилиста и то, сколько он находится за рулем. Силовики уверены, что рейды помогут избежать ДТП, возникающих из-за проблем с транспортным средством или утомленности водителя.

Сотрудники ГИБДД массово останавливают грузовики на трассах в Свердловской области и проверяют, соблюдают ли водители все правила перевозок продуктов, опасных и других грузов. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «В ходе рейда Госавтоинспекторы проверяют соответствие конструкции автомобиля предъявляемым требованиям техрегламента, использование тахографов, наличие необходимой путевой документации», — отметили в ведомстве. Вместе с сотрудниками ГИБДД на рейдах присутствуют силовики из уральского управления Ространснадзора. Кроме технического состояния грузовиков проверяется состояние автомобилиста и то, сколько он находится за рулем. Силовики уверены, что рейды помогут избежать ДТП, возникающих из-за проблем с транспортным средством или утомленности водителя.