Силовики устроили облавы на свердловских водителей

Сотрудники ГИБДД массово останавливают грузовики на трассах в Свердловской области и проверяют, соблюдают ли водители все правила перевозок продуктов, опасных и других грузов. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«В ходе рейда Госавтоинспекторы проверяют соответствие конструкции автомобиля предъявляемым требованиям техрегламента, использование тахографов, наличие необходимой путевой документации», — отметили в ведомстве. Вместе с сотрудниками ГИБДД на рейдах присутствуют силовики из уральского управления Ространснадзора.
Кроме технического состояния грузовиков проверяется состояние автомобилиста и то, сколько он находится за рулем. Силовики уверены, что рейды помогут избежать ДТП, возникающих из-за проблем с транспортным средством или утомленности водителя.
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