Силовики устроили облавы на свердловских водителей

Силовики устроили облаву на свердловских водителей
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД проверяют состояние автомобиля и водителя Фото:

Сотрудники ГИБДД массово останавливают грузовики на трассах в Свердловской области и проверяют, соблюдают ли водители все правила перевозок продуктов, опасных и других грузов. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«В ходе рейда Госавтоинспекторы проверяют соответствие конструкции автомобиля предъявляемым требованиям техрегламента, использование тахографов, наличие необходимой путевой документации», — отметили в ведомстве. Вместе с сотрудниками ГИБДД на рейдах присутствуют силовики из уральского управления Ространснадзора.

Кроме технического состояния грузовиков проверяется состояние автомобилиста и то, сколько он находится за рулем. Силовики уверены, что рейды помогут избежать ДТП, возникающих из-за проблем с транспортным средством или утомленности водителя.

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Сотрудники ГИБДД массово останавливают грузовики на трассах в Свердловской области и проверяют, соблюдают ли водители все правила перевозок продуктов, опасных и других грузов. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «В ходе рейда Госавтоинспекторы проверяют соответствие конструкции автомобиля предъявляемым требованиям техрегламента, использование тахографов, наличие необходимой путевой документации», — отметили в ведомстве. Вместе с сотрудниками ГИБДД на рейдах присутствуют силовики из уральского управления Ространснадзора. Кроме технического состояния грузовиков проверяется состояние автомобилиста и то, сколько он находится за рулем. Силовики уверены, что рейды помогут избежать ДТП, возникающих из-за проблем с транспортным средством или утомленности водителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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