«Ведомости»: Госдума рассмотрит новый способ рассылать повестки

«Ведомости»: в Госдуму вернут законопроект об отправке повесток заказным письмом

06 апреля 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Законопроект подразумевает отправку повесток заказным письмом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Совет Госдумы России вернет во второе чтение законопроект, согласно которому повестки призывникам можно будет присылать заказным письмом с уведомлением о вручении оповещения по месту жительства и пребывания. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники из нижней палаты парламента. «Законопроект, о котором идет речь, был внесен группой депутатов от „Единой России“ 12 января 2018 года. В нем говорилось, что повестки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, можно направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания», — указали в материале. Также ко второму чтению в законопроект были внесены поправки. Согласно изменениям, если призывник не получил повестку в период призыва, то во время следующих призывных мероприятий он самостоятельно должен будет явиться в военкомат для сверки данных. Если в течение двух недель гражданин не пришел в военный комиссариат без уважительных причин, он будет считаться уклонистом.

Совет Госдумы России вернет во второе чтение законопроект, согласно которому повестки призывникам можно будет присылать заказным письмом с уведомлением о вручении оповещения по месту жительства и пребывания. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники из нижней палаты парламента. «Законопроект, о котором идет речь, был внесен группой депутатов от „Единой России“ 12 января 2018 года. В нем говорилось, что повестки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, можно направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания», — указали в материале. Также ко второму чтению в законопроект были внесены поправки. Согласно изменениям, если призывник не получил повестку в период призыва, то во время следующих призывных мероприятий он самостоятельно должен будет явиться в военкомат для сверки данных. Если в течение двух недель гражданин не пришел в военный комиссариат без уважительных причин, он будет считаться уклонистом.