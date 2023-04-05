Прокуратура затребовала 10 лет колонии для курганского авторитета

06 апреля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Прокуратура запросила срок для подсудимого в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители прокуратуры в ходе прений по делу курганца Евгения Петрова, обвиняемого в занятии высшего положения в криминальном сообществе, попросили для подсудимого наказание в виде 10 лет колонии. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда. «Просим признать гражданина Петрова виновным и назначить наказание: по ст. ст. 163 ч.2 п.в (вымогательство) — два года лишения свободы, по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии — девять лет лишения свободы)», — зачитал прокурор Александр Дикарев. Окончательно Петрову просят назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, подсудимому попросили назначить штраф в размере 1 млн рублей. С заявленным не согласились адвокаты Петрова. Они считают, что обвинением не было предоставлено исчерпывающих доказательств криминальной деятельности их подзащитного. Поэтому они предложили оправдать Петрова и выпустить его из-под стражи, а также снять арест с его имущества. После прений суд решил сделать перерыв в заседании, чтобы обвиняемый мог подготовиться к последнему слову. Огласить его он сможет 13 апреля. Курганца Евгения Петрова обвиняют в том, что он с 2002—2003 года являлся положенцем в Курганской области и смотрящим за Курганом. Его задержали осенью 2021 года. За вероятную принадлежность к местной криминальной верхушке ему грозит по ст. 210.1 УК РФ до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что подсудимый Петров на суде сообщил, что никогда не общался с «ворами в законе». Также он заявил, что не был криминальным авторитетом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители прокуратуры в ходе прений по делу курганца Евгения Петрова, обвиняемого в занятии высшего положения в криминальном сообществе, попросили для подсудимого наказание в виде 10 лет колонии. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда. «Просим признать гражданина Петрова виновным и назначить наказание: по ст. ст. 163 ч.2 п.в (вымогательство) — два года лишения свободы, по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии — девять лет лишения свободы)», — зачитал прокурор Александр Дикарев. Окончательно Петрову просят назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, подсудимому попросили назначить штраф в размере 1 млн рублей. С заявленным не согласились адвокаты Петрова. Они считают, что обвинением не было предоставлено исчерпывающих доказательств криминальной деятельности их подзащитного. Поэтому они предложили оправдать Петрова и выпустить его из-под стражи, а также снять арест с его имущества. После прений суд решил сделать перерыв в заседании, чтобы обвиняемый мог подготовиться к последнему слову. Огласить его он сможет 13 апреля. Курганца Евгения Петрова обвиняют в том, что он с 2002—2003 года являлся положенцем в Курганской области и смотрящим за Курганом. Его задержали осенью 2021 года. За вероятную принадлежность к местной криминальной верхушке ему грозит по ст. 210.1 УК РФ до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что подсудимый Петров на суде сообщил, что никогда не общался с «ворами в законе». Также он заявил, что не был криминальным авторитетом.