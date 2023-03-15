Курганский авторитет в суде заявил, что не знаком с уральскими «ворами в законе»

В Кургане допросили подсудимого по громкому делу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганец Евгений Петров, которого судят по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщил, что никогда не был криминальным авторитетом и не знает никаких «воров законе». Об этом он заявил во время допроса в областном суде, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Никогда не был никаким положенцем, не участвовал в сходках, не знаю Ганса, Зятька, Сахно и других „воров в законе“, которых называли на заседаниях», — сообщил Петров во время допроса. О криминальной иерархии подсудимый узнал из показаний профессора академии МВД, которого допрашивали в курганском суде по данной теме.

Относительно своего авторитета курганец заявил, что ему могли звонить незнакомые люди, в том числе и заключенные. Он им помогал с личными вопросами в области права, так как имеет юридическое образование. «Меня в Кургане многие знают, поэтому обращались. Прошу суд меня освободить», — добавил Петров в конце допроса. Заседание было отложено по ходатайству стороны защиты.

Петрова обвиняют в занятии криминальной должности положенца в Курганской области. Следствие считает его преступным авторитетом Петренком, управлявшим местным криминалом с 2003 года. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что силовик из Москвы считает Петрова действующим положенцем. Он основывается на том, что в колониях не было внутреннего «прогона» (сообщения) о его отходе от криминальных дел.