Писатель Лукьяненко объяснил, чем займется в Общественной палате РФ

Писатель Лукьяненко: в России для развития культуры нужно создать современную мифологию, как в MARVEL
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Сергей Лукьяненко в Общественной палате РФ хотел бы заниматься вопросами развития культуры Фото:

Для развития массовой российской культуры необходимо создать современную мифологию, как в комиксах про супергероев MARVEL. Об этом в разговоре с URA.RU заявил писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко, комментируя свое утверждение в Общественную палату РФ.

«Я очень не люблю прямых сравнений, но по большому счету нам нужен наш MARVEL. Нам нужна наша современная мифология, современные герои, супергерои и обычные люди. Все это должно происходить не в Нью-Йорке или Лондоне, а в нашей стране. Как только мы сумеем развить свою массовую культуру, это будет сказываться и на повседневности очень сильно», — сказал Сергей Лукьяненко.

«Я занимаюсь популярной литературой, фантастической. Я думаю, что здесь есть огромный потенциал, который, к сожалению, у нас недоработан. Одновременно будет какой-то другой круг вопросов, касающийся, надеюсь, в первую очередь культуры. Заниматься вопросами, в которых я не специалист, было бы пустой тратой времени. Я все-таки хочу помимо этой общественной работы писать еще и собственные книги», — добавил писатель.

Ранее был опубликован указ президента России Владимира Путина об утверждении членов Общественной палаты РФ. Помимо писателя Сергея Лукьяненко в него вошли замглавного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, представитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина и другие общественные деятели.

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Для развития массовой российской культуры необходимо создать современную мифологию, как в комиксах про супергероев MARVEL. Об этом в разговоре с URA.RU заявил писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко, комментируя свое утверждение в Общественную палату РФ. «Я очень не люблю прямых сравнений, но по большому счету нам нужен наш MARVEL. Нам нужна наша современная мифология, современные герои, супергерои и обычные люди. Все это должно происходить не в Нью-Йорке или Лондоне, а в нашей стране. Как только мы сумеем развить свою массовую культуру, это будет сказываться и на повседневности очень сильно», — сказал Сергей Лукьяненко. «Я занимаюсь популярной литературой, фантастической. Я думаю, что здесь есть огромный потенциал, который, к сожалению, у нас недоработан. Одновременно будет какой-то другой круг вопросов, касающийся, надеюсь, в первую очередь культуры. Заниматься вопросами, в которых я не специалист, было бы пустой тратой времени. Я все-таки хочу помимо этой общественной работы писать еще и собственные книги», — добавил писатель. Ранее был опубликован указ президента России Владимира Путина об утверждении членов Общественной палаты РФ. Помимо писателя Сергея Лукьяненко в него вошли замглавного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, представитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина и другие общественные деятели.
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