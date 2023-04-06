Писатель Лукьяненко объяснил, чем займется в Общественной палате РФ

Писатель Лукьяненко: в России для развития культуры нужно создать современную мифологию, как в MARVEL

06 апреля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Сергей Лукьяненко в Общественной палате РФ хотел бы заниматься вопросами развития культуры Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости © URA.RU Для развития массовой российской культуры необходимо создать современную мифологию, как в комиксах про супергероев MARVEL. Об этом в разговоре с URA.RU заявил писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко, комментируя свое утверждение в Общественную палату РФ. «Я очень не люблю прямых сравнений, но по большому счету нам нужен наш MARVEL. Нам нужна наша современная мифология, современные герои, супергерои и обычные люди. Все это должно происходить не в Нью-Йорке или Лондоне, а в нашей стране. Как только мы сумеем развить свою массовую культуру, это будет сказываться и на повседневности очень сильно», — сказал Сергей Лукьяненко. «Я занимаюсь популярной литературой, фантастической. Я думаю, что здесь есть огромный потенциал, который, к сожалению, у нас недоработан. Одновременно будет какой-то другой круг вопросов, касающийся, надеюсь, в первую очередь культуры. Заниматься вопросами, в которых я не специалист, было бы пустой тратой времени. Я все-таки хочу помимо этой общественной работы писать еще и собственные книги», — добавил писатель. Ранее был опубликован указ президента России Владимира Путина об утверждении членов Общественной палаты РФ. Помимо писателя Сергея Лукьяненко в него вошли замглавного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, представитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина и другие общественные деятели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для развития массовой российской культуры необходимо создать современную мифологию, как в комиксах про супергероев MARVEL. Об этом в разговоре с URA.RU заявил писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко, комментируя свое утверждение в Общественную палату РФ. «Я очень не люблю прямых сравнений, но по большому счету нам нужен наш MARVEL. Нам нужна наша современная мифология, современные герои, супергерои и обычные люди. Все это должно происходить не в Нью-Йорке или Лондоне, а в нашей стране. Как только мы сумеем развить свою массовую культуру, это будет сказываться и на повседневности очень сильно», — сказал Сергей Лукьяненко. «Я занимаюсь популярной литературой, фантастической. Я думаю, что здесь есть огромный потенциал, который, к сожалению, у нас недоработан. Одновременно будет какой-то другой круг вопросов, касающийся, надеюсь, в первую очередь культуры. Заниматься вопросами, в которых я не специалист, было бы пустой тратой времени. Я все-таки хочу помимо этой общественной работы писать еще и собственные книги», — добавил писатель. Ранее был опубликован указ президента России Владимира Путина об утверждении членов Общественной палаты РФ. Помимо писателя Сергея Лукьяненко в него вошли замглавного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, представитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина и другие общественные деятели.