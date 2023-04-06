Житель Магнитогорска устроил дебош в гостинице

Мужчина устроил дебош и поранился, его госпитализировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники охранного предприятия обнаружили в номере гостиницы дебошира. Как сообщили 6 апреля в пресс-службе охранной организации «Право роста», возможно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

«Охранники „Право роста“ выехали по сигналу тревожной кнопки в одну из гостиниц города, где обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. По номеру были разбросаны использованные шприцы, осколки от разбитого окна. Он размахивал руками, вскакивал, бессвязно бормотал. Возможно, мужчина был под наркотиками», — сообщается в паблике «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники охранной организации вызвали скорую помощь для дебошира. По словам сотрудников «Права роста», мужчине оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали психиатрической бригадой медиков.