Житель Магнитогорска устроил дебош в гостинице

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Мужчина устроил дебош и поранился, его госпитализировали Фото:

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники охранного предприятия обнаружили в номере гостиницы дебошира. Как сообщили 6 апреля в пресс-службе охранной организации «Право роста», возможно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

«Охранники „Право роста“ выехали по сигналу тревожной кнопки в одну из гостиниц города, где обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. По номеру были разбросаны использованные шприцы, осколки от разбитого окна. Он размахивал руками, вскакивал, бессвязно бормотал. Возможно, мужчина был под наркотиками», — сообщается в паблике «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники охранной организации вызвали скорую помощь для дебошира. По словам сотрудников «Права роста», мужчине оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали психиатрической бригадой медиков.

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В Магнитогорске Челябинской области сотрудники охранного предприятия обнаружили в номере гостиницы дебошира. Как сообщили 6 апреля в пресс-службе охранной организации «Право роста», возможно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. «Охранники „Право роста“ выехали по сигналу тревожной кнопки в одну из гостиниц города, где обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. По номеру были разбросаны использованные шприцы, осколки от разбитого окна. Он размахивал руками, вскакивал, бессвязно бормотал. Возможно, мужчина был под наркотиками», — сообщается в паблике «Право роста» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники охранной организации вызвали скорую помощь для дебошира. По словам сотрудников «Права роста», мужчине оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали психиатрической бригадой медиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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