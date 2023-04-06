06 апреля 2023

Глава оборонного комитета ГД раскрыл задачи, которые будут выполнять срочники-миротворцы

Депутат Госдумы Картаполов: срочников привлекут к упрощенным задачам миротворческих миссий
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому все военнослужащие смогут стать частью миротворческих сил России Фото:

Граждане, проходящие срочную военную службу в миротворческом контингенте, будут привлекаться к задачам по обеспечению миссии. Например, они могут быть водителями или поварами. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому все военнослужащие смогут стать частью миротворческого контингента России. В документе говорится, что срочники смогут пройти специальную подготовку и участвовать в миротворческой деятельности.

«Срочники, прошедшие дополнительную подготовку, могут привлекаться к выполнению упрощенных задач в ходе миротворческих миссий. Они могут быть водителями, поварами. Будет деление на категории военнослужащих. Те, кто выполняет задачи на линии разграничения, там, где это потребуется, стоят на миротворческих постах. А будут те, которые выполняют задачи в обеспечении на основных базах, но при этом они будут участниками миротворческих операций», — заявил Андрей Картаполов.

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Граждане, проходящие срочную военную службу в миротворческом контингенте, будут привлекаться к задачам по обеспечению миссии. Например, они могут быть водителями или поварами. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому все военнослужащие смогут стать частью миротворческого контингента России. В документе говорится, что срочники смогут пройти специальную подготовку и участвовать в миротворческой деятельности. «Срочники, прошедшие дополнительную подготовку, могут привлекаться к выполнению упрощенных задач в ходе миротворческих миссий. Они могут быть водителями, поварами. Будет деление на категории военнослужащих. Те, кто выполняет задачи на линии разграничения, там, где это потребуется, стоят на миротворческих постах. А будут те, которые выполняют задачи в обеспечении на основных базах, но при этом они будут участниками миротворческих операций», — заявил Андрей Картаполов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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