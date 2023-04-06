Мэр из ХМАО подвел итог сотрудничества «Сургутнефтегаза» с муниципалитетом. Видео

07 апреля 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

Предприятие оказывает социально-экономическую поддержку деревне Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков во время встречи с жителями деревни Нумто и представителями «Сургутнефтегаза» обсудили ход исполнения соглашения в части социально-экономической поддержки муниципалитета. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня посетил национальную деревню Нумто. В рамках Соглашения Сургутнефтегазом в 2022 году для нужд жителей деревни были представлены 35 тонн ГСМ, 300 часов автотранспорта, 250 куб.м дров, 50 куб.м пиломатериала. В 2022 году на средства Сургутнефтегаза выкуплено два новых дома», — говорится в сообщении. Отмечается, что в деревне планируется строительство водозаборной скважины и нового магазина. В Нумто проживает более двухсот человек. Местные жители занимаются оленеводством, рыболовством, охотничьим промыслом, сбором ягод и грибов. Ранее URA.RU сообщало, что поселок Нумто стал одним из претендентов на установку новой точки 4G. Жители региона выбирали из восьми населенных пунктов, в котором высокоскоростная связь появится раньше всех.

Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков во время встречи с жителями деревни Нумто и представителями «Сургутнефтегаза» обсудили ход исполнения соглашения в части социально-экономической поддержки муниципалитета. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня посетил национальную деревню Нумто. В рамках Соглашения Сургутнефтегазом в 2022 году для нужд жителей деревни были представлены 35 тонн ГСМ, 300 часов автотранспорта, 250 куб.м дров, 50 куб.м пиломатериала. В 2022 году на средства Сургутнефтегаза выкуплено два новых дома», — говорится в сообщении. Отмечается, что в деревне планируется строительство водозаборной скважины и нового магазина. В Нумто проживает более двухсот человек. Местные жители занимаются оленеводством, рыболовством, охотничьим промыслом, сбором ягод и грибов. Ранее URA.RU сообщало, что поселок Нумто стал одним из претендентов на установку новой точки 4G. Жители региона выбирали из восьми населенных пунктов, в котором высокоскоростная связь появится раньше всех.