06 апреля 2023
05 апреля 2023

Мэр из ХМАО подвел итог сотрудничества «Сургутнефтегаза» с муниципалитетом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, сургутнефтегаз, фирменная эмблема
Предприятие оказывает социально-экономическую поддержку деревне Фото:

Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков во время встречи с жителями деревни Нумто и представителями «Сургутнефтегаза» обсудили ход исполнения соглашения в части социально-экономической поддержки муниципалитета. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня посетил национальную деревню Нумто. В рамках Соглашения Сургутнефтегазом в 2022 году для нужд жителей деревни были представлены 35 тонн ГСМ, 300 часов автотранспорта, 250 куб.м дров, 50 куб.м пиломатериала. В 2022 году на средства Сургутнефтегаза выкуплено два новых дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в деревне планируется строительство водозаборной скважины и нового магазина. В Нумто проживает более двухсот человек. Местные жители занимаются оленеводством, рыболовством, охотничьим промыслом, сбором ягод и грибов.

Ранее URA.RU сообщало, что поселок Нумто стал одним из претендентов на установку новой точки 4G. Жители региона выбирали из восьми населенных пунктов, в котором высокоскоростная связь появится раньше всех.

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Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков во время встречи с жителями деревни Нумто и представителями «Сургутнефтегаза» обсудили ход исполнения соглашения в части социально-экономической поддержки муниципалитета. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня посетил национальную деревню Нумто. В рамках Соглашения Сургутнефтегазом в 2022 году для нужд жителей деревни были представлены 35 тонн ГСМ, 300 часов автотранспорта, 250 куб.м дров, 50 куб.м пиломатериала. В 2022 году на средства Сургутнефтегаза выкуплено два новых дома», — говорится в сообщении. Отмечается, что в деревне планируется строительство водозаборной скважины и нового магазина. В Нумто проживает более двухсот человек. Местные жители занимаются оленеводством, рыболовством, охотничьим промыслом, сбором ягод и грибов. Ранее URA.RU сообщало, что поселок Нумто стал одним из претендентов на установку новой точки 4G. Жители региона выбирали из восьми населенных пунктов, в котором высокоскоростная связь появится раньше всех.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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