Работодатель задолжал пермяку полмиллиона рублей

Работодатель должен выплатить сотруднику 560 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми обратился в суд с иском к работодателю, который не выплатил зарплату в размере 525 тысяч рублей. Также сотрудник не получил компенсацию за неиспользованный отпуск, сообщается на сайте Мотовилихинского суда Перми.

«Истец обратился в суд с иском к работодателю о взыскании невыплаченной зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск. Сотрудник указал, что работал менеджером с 1.10.2022 по 31.12.2022. За период с 1.08.2022 по 31.12.2022 ему была начислена, но не выплачена зарплата в размере 525 тысяч рублей. Также истцом не был использован ежегодный оплачиваемый отпуск, в связи с чем образовалась задолженность в размере 35 тысяч рублей. Мужчина отправлял претензию на имя гендиректора компании, но она осталась без ответа», — говорится в документе.

Истец просит суд взыскать с ответчика зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Представитель ответчика не явился в судебное заседание, но был извещен о времени и месте. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с работодателя задолженность по зарплате, компенсацию, а также госпошлину в доход местного бюджета в размере 8 800 рублей. Таким образом, сотрудник получит 560 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что пермский работодатель задолжал сотруднице зарплату в размере 104 тысяч рублей. Из-за этого на него завели уголовное дело.