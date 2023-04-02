Пермский работодатель задолжал сотруднице более 100 тысяч рублей зарплаты

Пермяк не платил зарплату женщине более 2 месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работодатель из Перми не выплатил своей работнице зарплату в размере 104 тысячи рублей. Из-за этого на пермяка заведено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СКР по Пермскому краю.

«По данным следствия, подозреваемый, являясь руководителем ООО, из корыстной и иной личной заинтересованности, имея денежные средства и реальную возможность для выплаты заработной платы работнику, допустил полную невыплату сотруднице заработной платы на общую сумму более 104 тысяч рублей», — говорится на сайте. Пермячке не платили зарплату больше двух месяцев.

В отношении директора организации возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты). На данный момент следователи собирают доказательную базу и устанавливают все обстоятельства произошедшего.