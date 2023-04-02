02 апреля 2023

Пермский работодатель задолжал сотруднице более 100 тысяч рублей зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк не платил зарплату женщине более 2 месяцев Фото:

Работодатель из Перми не выплатил своей работнице зарплату в размере 104 тысячи рублей. Из-за этого на пермяка заведено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СКР по Пермскому краю.

«По данным следствия, подозреваемый, являясь руководителем ООО, из корыстной и иной личной заинтересованности, имея денежные средства и реальную возможность для выплаты заработной платы работнику, допустил полную невыплату сотруднице заработной платы на общую сумму более 104 тысяч рублей», — говорится на сайте. Пермячке не платили зарплату больше двух месяцев.

В отношении директора организации возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты). На данный момент следователи собирают доказательную базу и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Работодатель из Перми не выплатил своей работнице зарплату в размере 104 тысячи рублей. Из-за этого на пермяка заведено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СКР по Пермскому краю. «По данным следствия, подозреваемый, являясь руководителем ООО, из корыстной и иной личной заинтересованности, имея денежные средства и реальную возможность для выплаты заработной платы работнику, допустил полную невыплату сотруднице заработной платы на общую сумму более 104 тысяч рублей», — говорится на сайте. Пермячке не платили зарплату больше двух месяцев. В отношении директора организации возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты). На данный момент следователи собирают доказательную базу и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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