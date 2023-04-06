Власти ХМАО ищут ветерана СВО на пост главы президентского фонда «Защитники Отечества»

Отделение фонда «Защитники Отечества» в ХМАО возглавит ветеран СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Правительство ХМАО готовится к открытию окружного отделения президентского фонда помощи участникам СВО и их семьям «Защитники Отечества». Директор департамента социального развития округа Тереза Пономарева рассказала корреспонденту URA.RU, что пост руководителя может занять ветеран СВО или опытный волонтер.

«Создание окружного фонда у нас в процессе. По плану, минимум 10% сотрудников фонда должны быть волонтерами, столько же — участники СВО. В депсоцразвития сейчас ищут кандидатов. Желательно, конечно, чтобы руководитель тоже был либо волонтером, либо участником СВО, кандидатуры такие есть», — отметила Пономарева.

По словам директора департамента, в крупных городах ХМАО будут созданы подразделения фонда. «В них будут работать социальные кураторы, для каждой семьи будет определен свой. Для начала планируется набрать 35 сотрудников фонда — этого хватит на момент открытия. К концу года планируется довести численность социальных координаторов до 150. Координаторы будут отвечать за насущные потребности каждой семьи», — добавила Пономарева.

Ранее URA.RU писало о главной задаче президентского фонда «Защитники Отечества», призванного поддержать участников спецоперации и их семьи. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что это выстраивание работы с ветеранами боевых действий по единому стандарту.