Кириенко назвал главную задачу фонда помощи участникам СВО. Фото

Кириенко: фонд «Защитники Отечества» приведет работу регионов с участниками СВО к единому стандарту
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Сергей Кириенко на оглашении результатов конкурса президентских грантов. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко похвалил работу фонда «Защитники Отечества» Фото:

Главной задачей фонда «Защитники отечества», направленного на поддержку участников спецоперации и их семей, является выстраивание работы с ветеранами боевых действий по единому стандарту. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время посещения одного из центров поддержки организации в Москве.

Сергей Кириенко назвал центр поддержки в Москве «точкой сборки передовых практик в работе с запросами защитников Отечества и их семьями». Он отметил, что «Защитники Отечества» помогут российским регионам выстроить работу с участниками СВО и их родными по единому стандарту.

Уточняется, что фонд поможет получить ветеранам спецоперации все полагающиеся меры поддержки. В том числе медицинскую и социальную реабилитацию. Кроме того, организация окажет содействие в трудоустройстве участников боевых действий.

«Ключевой принцип работы Фонда — максимальная открытость для запросов ветеранов СВО и семей погибших бойцов на территории всей страны. В работе Фонда практики регионов обязательно будут учтены, так как на уровне субъекта всегда лучше видно, с какими именно проблемами сталкиваются люди, и как эти проблемы можно быстро решить», — сказала председатель фонда Анна Цивилева.

Участники спецоперации, а также их родные могут получить справочную информацию о работе городских сервисах и мерах поддержки в Едином центре поддержки города Москвы. Также центр помощи является клубом для общения ветеранов боевых действий и их социализации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и их семей. Организация также будет оказывать поддержку людям, участвующим в боевых действия в Донбассе с 2014 года, пишет Life.

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Главной задачей фонда «Защитники отечества», направленного на поддержку участников спецоперации и их семей, является выстраивание работы с ветеранами боевых действий по единому стандарту. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время посещения одного из центров поддержки организации в Москве. Сергей Кириенко назвал центр поддержки в Москве «точкой сборки передовых практик в работе с запросами защитников Отечества и их семьями». Он отметил, что «Защитники Отечества» помогут российским регионам выстроить работу с участниками СВО и их родными по единому стандарту. Уточняется, что фонд поможет получить ветеранам спецоперации все полагающиеся меры поддержки. В том числе медицинскую и социальную реабилитацию. Кроме того, организация окажет содействие в трудоустройстве участников боевых действий. «Ключевой принцип работы Фонда — максимальная открытость для запросов ветеранов СВО и семей погибших бойцов на территории всей страны. В работе Фонда практики регионов обязательно будут учтены, так как на уровне субъекта всегда лучше видно, с какими именно проблемами сталкиваются люди, и как эти проблемы можно быстро решить», — сказала председатель фонда Анна Цивилева. Участники спецоперации, а также их родные могут получить справочную информацию о работе городских сервисах и мерах поддержки в Едином центре поддержки города Москвы. Также центр помощи является клубом для общения ветеранов боевых действий и их социализации. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и их семей. Организация также будет оказывать поддержку людям, участвующим в боевых действия в Донбассе с 2014 года, пишет Life.
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