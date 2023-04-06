Накопительная часть пенсии в 2023 году: кому положена и как ее получить

07 апреля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Накопительная часть пенсии зависит от инвестиций в ПФР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Граждане России могут увечить размер своей пенсии за счет накопительной части. URA.RU приводит главную информацию о накопительной пенсии и способах ее получения. Что такое накопительная пенсия Накопительная пенсия выплачивается дополнительно к страховой. Ее размер зависит от размера страховых и дополнительных взносов, которые формирует работодатель. Такие вложения увеличивает размер накопительной пенсии. Ее размер можно проверить в личном кабинете на сайте «Госуслуги». Кому положена Получить накопительную пенсию могут получить граждане, которые работали официально в 2002—2013 годах. Дополнительные части пенсии формируются за счет отчислений гражданина. Как получить накопительную пенсию Если гражданин хочет получить накопительную пенсию, то ему следует обратиться в Пенсионный фонд. Также ее можно получить дистанционно — через сайт «Госуслуги». Человек может самостоятельно выбрать сумму для выплаты и период получения. На накопительные пенсии не действует налог в 13%. Правопреемники могут получить пенсию гражданина в случае его смерти. Деньги будет распределяться в зависимости от степени родства. Для получения выплаты следует обратиться в любое отделение СФР или в НПФ в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Как увеличить размер накопительной пенсии Новость по теме Какие доплаты смогут получить пенсионеры в 2023 году. Инфографика Негосударственные пенсионные фонды могут увеличить размер накопительной пенсии. Организации инвестируют взносы, а процент от прибыли отдают клиентам. Перед обращением в негосударственную организацию стоит изучить доходность от вложений за пять лет и сравнить с уровнем инфляции. Если итоговая сумма вложений окажется больше, то следует обратиться в фонд. Сменить фонд можно раз в пять лет без потери доходности. Гражданин может получить налоговый вычет, если он продолжает платить НДФЛ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Граждане России могут увечить размер своей пенсии за счет накопительной части. URA.RU приводит главную информацию о накопительной пенсии и способах ее получения. Накопительная пенсия выплачивается дополнительно к страховой. Ее размер зависит от размера страховых и дополнительных взносов, которые формирует работодатель. Такие вложения увеличивает размер накопительной пенсии. Ее размер можно проверить в личном кабинете на сайте «Госуслуги». Получить накопительную пенсию могут получить граждане, которые работали официально в 2002—2013 годах. Дополнительные части пенсии формируются за счет отчислений гражданина. Если гражданин хочет получить накопительную пенсию, то ему следует обратиться в Пенсионный фонд. Также ее можно получить дистанционно — через сайт «Госуслуги». Человек может самостоятельно выбрать сумму для выплаты и период получения. На накопительные пенсии не действует налог в 13%. Правопреемники могут получить пенсию гражданина в случае его смерти. Деньги будет распределяться в зависимости от степени родства. Для получения выплаты следует обратиться в любое отделение СФР или в НПФ в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Негосударственные пенсионные фонды могут увеличить размер накопительной пенсии. Организации инвестируют взносы, а процент от прибыли отдают клиентам. Перед обращением в негосударственную организацию стоит изучить доходность от вложений за пять лет и сравнить с уровнем инфляции. Если итоговая сумма вложений окажется больше, то следует обратиться в фонд. Сменить фонд можно раз в пять лет без потери доходности. Гражданин может получить налоговый вычет, если он продолжает платить НДФЛ.