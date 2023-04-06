Накопительная часть пенсии в 2023 году: кому положена и как ее получить

Граждане России могут увечить размер своей пенсии за счет накопительной части. URA.RU приводит главную информацию о накопительной пенсии и способах ее получения.
Что такое накопительная пенсия
Накопительная пенсия выплачивается дополнительно к страховой. Ее размер зависит от размера страховых и дополнительных взносов, которые формирует работодатель. Такие вложения увеличивает размер накопительной пенсии. Ее размер можно проверить в личном кабинете на сайте «Госуслуги».
Кому положена
Получить накопительную пенсию могут получить граждане, которые работали официально в 2002—2013 годах. Дополнительные части пенсии формируются за счет отчислений гражданина.
Как получить накопительную пенсию
Если гражданин хочет получить накопительную пенсию, то ему следует обратиться в Пенсионный фонд. Также ее можно получить дистанционно — через сайт «Госуслуги». Человек может самостоятельно выбрать сумму для выплаты и период получения. На накопительные пенсии не действует налог в 13%.
Правопреемники могут получить пенсию гражданина в случае его смерти. Деньги будет распределяться в зависимости от степени родства. Для получения выплаты следует обратиться в любое отделение СФР или в НПФ в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера.
Как увеличить размер накопительной пенсии
Негосударственные пенсионные фонды могут увеличить размер накопительной пенсии. Организации инвестируют взносы, а процент от прибыли отдают клиентам.
Перед обращением в негосударственную организацию стоит изучить доходность от вложений за пять лет и сравнить с уровнем инфляции. Если итоговая сумма вложений окажется больше, то следует обратиться в фонд. Сменить фонд можно раз в пять лет без потери доходности. Гражданин может получить налоговый вычет, если он продолжает платить НДФЛ.
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