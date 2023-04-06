06 апреля 2023

Накопительная часть пенсии в 2023 году: кому положена и как ее получить

© Служба новостей «URA.RU»
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Накопительная часть пенсии зависит от инвестиций в ПФР Фото:

Граждане России могут увечить размер своей пенсии за счет накопительной части. URA.RU приводит главную информацию о накопительной пенсии и способах ее получения.

Что такое накопительная пенсия

Накопительная пенсия выплачивается дополнительно к страховой. Ее размер зависит от размера страховых и дополнительных взносов, которые формирует работодатель. Такие вложения увеличивает размер накопительной пенсии. Ее размер можно проверить в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Кому положена

Получить накопительную пенсию могут получить граждане, которые работали официально в 2002—2013 годах. Дополнительные части пенсии формируются за счет отчислений гражданина.

Как получить накопительную пенсию

Если гражданин хочет получить накопительную пенсию, то ему следует обратиться в Пенсионный фонд. Также ее можно получить дистанционно — через сайт «Госуслуги». Человек может самостоятельно выбрать сумму для выплаты и период получения. На накопительные пенсии не действует налог в 13%.

Правопреемники могут получить пенсию гражданина в случае его смерти. Деньги будет распределяться в зависимости от степени родства. Для получения выплаты следует обратиться в любое отделение СФР или в НПФ в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера.

Как увеличить размер накопительной пенсии

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Негосударственные пенсионные фонды могут увеличить размер накопительной пенсии. Организации инвестируют взносы, а процент от прибыли отдают клиентам.

Перед обращением в негосударственную организацию стоит изучить доходность от вложений за пять лет и сравнить с уровнем инфляции. Если итоговая сумма вложений окажется больше, то следует обратиться в фонд. Сменить фонд можно раз в пять лет без потери доходности. Гражданин может получить налоговый вычет, если он продолжает платить НДФЛ.

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Граждане России могут увечить размер своей пенсии за счет накопительной части. URA.RU приводит главную информацию о накопительной пенсии и способах ее получения. Накопительная пенсия выплачивается дополнительно к страховой. Ее размер зависит от размера страховых и дополнительных взносов, которые формирует работодатель. Такие вложения увеличивает размер накопительной пенсии. Ее размер можно проверить в личном кабинете на сайте «Госуслуги». Получить накопительную пенсию могут получить граждане, которые работали официально в 2002—2013 годах. Дополнительные части пенсии формируются за счет отчислений гражданина. Если гражданин хочет получить накопительную пенсию, то ему следует обратиться в Пенсионный фонд. Также ее можно получить дистанционно — через сайт «Госуслуги». Человек может самостоятельно выбрать сумму для выплаты и период получения. На накопительные пенсии не действует налог в 13%. Правопреемники могут получить пенсию гражданина в случае его смерти. Деньги будет распределяться в зависимости от степени родства. Для получения выплаты следует обратиться в любое отделение СФР или в НПФ в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Негосударственные пенсионные фонды могут увеличить размер накопительной пенсии. Организации инвестируют взносы, а процент от прибыли отдают клиентам. Перед обращением в негосударственную организацию стоит изучить доходность от вложений за пять лет и сравнить с уровнем инфляции. Если итоговая сумма вложений окажется больше, то следует обратиться в фонд. Сменить фонд можно раз в пять лет без потери доходности. Гражданин может получить налоговый вычет, если он продолжает платить НДФЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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