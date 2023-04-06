Силовики проверят информацию о массовой драке студентов УрФУ

Сотрудники полиции проверяют информацию из соцсетей о массовой драке студентов Уральского федерального университета в студенческом городке в Екатеринбурге. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал, этом сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Сообщений о конфликте, равно как и о пострадавших, в территориальный ОВД не поступало. Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется», — сообщили в пресс-группе городской полиции.
Информация о массовой драке появилась в соцсетях ночью 7 апреля. По сообщениям очевидцев, на место приезжали силовики и сотрудники безопасности, ответственные за порядок в общежитиях. Предположительно, один из студентов использовал электрошокер. Несмотря на сообщение полиции, очевидцы говорили, что одного студента отвезли в больницу с травмами.
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