06 апреля 2023

Силовики проверят информацию о массовой драке студентов УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, совещание, умвд, мвд, заседание, сотрудник полиции, запись в дневнике
Полицейские проверяют информацию о драке Фото:

Сотрудники полиции проверяют информацию из соцсетей о массовой драке студентов Уральского федерального университета в студенческом городке в Екатеринбурге. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал, этом сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Сообщений о конфликте, равно как и о пострадавших, в территориальный ОВД не поступало. Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется», — сообщили в пресс-группе городской полиции.

Информация о массовой драке появилась в соцсетях ночью 7 апреля. По сообщениям очевидцев, на место приезжали силовики и сотрудники безопасности, ответственные за порядок в общежитиях. Предположительно, один из студентов использовал электрошокер. Несмотря на сообщение полиции, очевидцы говорили, что одного студента отвезли в больницу с травмами.

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Сотрудники полиции проверяют информацию из соцсетей о массовой драке студентов Уральского федерального университета в студенческом городке в Екатеринбурге. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал, этом сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сообщений о конфликте, равно как и о пострадавших, в территориальный ОВД не поступало. Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется», — сообщили в пресс-группе городской полиции. Информация о массовой драке появилась в соцсетях ночью 7 апреля. По сообщениям очевидцев, на место приезжали силовики и сотрудники безопасности, ответственные за порядок в общежитиях. Предположительно, один из студентов использовал электрошокер. Несмотря на сообщение полиции, очевидцы говорили, что одного студента отвезли в больницу с травмами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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