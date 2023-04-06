06 апреля 2023

В екатеринбургском студгородке произошла массовая драка

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, машина полиции, полицейская машина
На место драки прибыла полиция Фото:

В студенческом городке УПИ в Екатеринбурге произошла массовая драка. Об этом сообщили очевидцы.

«Полчаса назад в студгородке УПИ случилась массовая драка иностранных студентов. Один из нападающих пытался применить электрошокер. Пострадавший парень был избит и госпитализирован», — сообщила очевидица telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

По сообщению свидетеля происшествия на место вызваны силовики. «На конфликт были вызваны полиция и собственная служба безопасности», — добавил очевидец.

Корреспондент URA.RU запросил подробности происшествия в полиции. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о массовой драке студентов в екатеринбургском общежитии №2 Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина. Конфликт произошел из-за прослушивания громкой музыки в ночное время.

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В студенческом городке УПИ в Екатеринбурге произошла массовая драка. Об этом сообщили очевидцы. «Полчаса назад в студгородке УПИ случилась массовая драка иностранных студентов. Один из нападающих пытался применить электрошокер. Пострадавший парень был избит и госпитализирован», — сообщила очевидица telegram-каналу «Злой Екатеринбург». По сообщению свидетеля происшествия на место вызваны силовики. «На конфликт были вызваны полиция и собственная служба безопасности», — добавил очевидец. Корреспондент URA.RU запросил подробности происшествия в полиции. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о массовой драке студентов в екатеринбургском общежитии №2 Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина. Конфликт произошел из-за прослушивания громкой музыки в ночное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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