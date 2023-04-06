В екатеринбургском студгородке произошла массовая драка

В студенческом городке УПИ в Екатеринбурге произошла массовая драка. Об этом сообщили очевидцы.
«Полчаса назад в студгородке УПИ случилась массовая драка иностранных студентов. Один из нападающих пытался применить электрошокер. Пострадавший парень был избит и госпитализирован», — сообщила очевидица telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
По сообщению свидетеля происшествия на место вызваны силовики. «На конфликт были вызваны полиция и собственная служба безопасности», — добавил очевидец.
Корреспондент URA.RU запросил подробности происшествия в полиции. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о массовой драке студентов в екатеринбургском общежитии №2 Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина. Конфликт произошел из-за прослушивания громкой музыки в ночное время.
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