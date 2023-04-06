Для свердловских рабочих утвердят награду, с которой без очереди можно попасть к губернатору В Свердловской области появится новый знак отличия «Трудовая доблесть Урала» 07 апреля 2023 в 11:54 Размер текста - 17 + На рассмотрение в заксобрание внесли законопроект о новом знаке отличия «Трудовая доблесть Урала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В законодательное собрание Свердловской области внесли на рассмотрение проект закона о создании знака отличия «Трудовая доблесть Урала». Обладатели таких наград получат право первоочередного приема у депутатов, губернатора и в госорганах. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте заксобрания. «Настоящим законом учреждается знак отличия Свердловской области „Трудовая доблесть Урала“, определяется круг лиц, которые могут быть им награждены. Определяются заслуги, за которые производится награждение знаком отличия», — говорится в документе. Получить знак отличия смогут рабочие со стажем не менее 20 лет, а также победители конкурсов мастерства, обладатели госнаград. Потенциальный кандидат должен проживать в Свердловской области и не иметь судимости. Обладатели знака разово получат выплату 100 тысяч рублей и смогут пользоваться правом первоочередного приема у депутатов, губернатора и руководителей госорганов. Их обращения в органы исполнительной власти должны быть рассмотрены не позднее 14 дней со дня поступления. Сейчас документ рассматривается в первом чтении. В законодательное собрание Свердловской области внесли на рассмотрение проект закона о создании знака отличия «Трудовая доблесть Урала». Обладатели таких наград получат право первоочередного приема у депутатов, губернатора и в госорганах. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте заксобрания. «Настоящим законом учреждается знак отличия Свердловской области „Трудовая доблесть Урала“, определяется круг лиц, которые могут быть им награждены. Определяются заслуги, за которые производится награждение знаком отличия», — говорится в документе. Получить знак отличия смогут рабочие со стажем не менее 20 лет, а также победители конкурсов мастерства, обладатели госнаград. Потенциальный кандидат должен проживать в Свердловской области и не иметь судимости. Обладатели знака разово получат выплату 100 тысяч рублей и смогут пользоваться правом первоочередного приема у депутатов, губернатора и руководителей госорганов. Их обращения в органы исполнительной власти должны быть рассмотрены не позднее 14 дней со дня поступления. Сейчас документ рассматривается в первом чтении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям