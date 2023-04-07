Пациенты в Екатеринбурге ждут приема врача месяцами

В Екатеринбурге возник острый дефицит детских неврологов

В больницах уральской столицы наблюдается острая нехватка детских неврологов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители юных екатеринбуржцев не могут записать детей к узкопрофильным специалистам, в частности, к врачу-неврологу. Чтобы попасть на прием, жителям уральской столицы приходится ждать месяцами. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился источник, знакомый с ситуацией.

«В свердловском минздраве давно фиксируется кадровый дефицит. Министерство не скрывает того, что проблема существует. На данный момент наблюдается острая нехватка детских неврологов. Еще лет 20 назад такого дефицита, как сейчас, не было, и на это есть причина», — отмечает собеседник агентства.

По словам источника, детей, нуждающихся в помощи неврологов, с годами становится только больше. Неврологи проводят диагностику, профилактику и лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы.

«Ежегодно детей с заболеваниями нервной системы становится все больше и больше. Соответственно, нужно большее количество специалистов. Но вуз быстро подготовить таких специалистов не может из-за особенности процесса получения высшего медицинского образования. Студент-очник должен отучиться в своем вузе на специалитете, а далее окончить ординатуру либо аспирантуру. В среднем, чтобы стать врачом, требуется девять лет. Именно поэтому получить необходимое количество неврологов за короткий период не получится, поэтому их дефицит будет фиксироваться ближайшие года три», — поделился он.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в региональный минздрав. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в государственных больницах Свердловской области наблюдается острый дефицит врачей-офтальмологов. Одна из главных причин — отсутствие современного оборудования.