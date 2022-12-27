В госбольницах Свердловской области наблюдается острый дефицит врачей

В больницах Свердловской области не хватает офтальмологов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В государственных медицинских учреждениях Свердловской области наблюдается острая нехватка офтальмологов. Одна из главных причин — отсутствие современного оборудования. Об этом URA.RU рассказали источники в медицинских кругах.

«Дело в том, что большинство государственных медучреждений Свердловской области нуждаются в офтальмологах. Многие медики покидают госбольницы и переходят на работу в частные клиники. Одной из главных причин в сложившейся ситуации — отсутствие современного оборудования», — отметил источник агентства.

По словам второго собеседника агентства, проблема кроется в устаревшем оборудовании, которыми оснащены больницы региона. «Многие государственные медучреждения нашего региона работают на старом офтальмологическом оборудовании. Многие приборы аж 80-х годов выпуска. Из-за этого медикам тяжело проводить полноценное обследование пациентов. Чаще всего врачам в госбольницах приходится работать устаревшем офтальмоскопом или авторефрактометром, не говоря уже о вечно „лохматой“ щелевой лампе. Поэтому многие медики уходят из госклиник в частные медучреждения», — делится инсайдер.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Официальный запрос направлен в ведомство. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области не хватает врачей. Региону не хватает 302 медика. Больше всего дефицит наблюдается в педиатрии.