В госбольницах Свердловской области наблюдается острый дефицит врачей

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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, окулист, проверка зрения, глазные болезни
В больницах Свердловской области не хватает офтальмологов Фото:

В государственных медицинских учреждениях Свердловской области наблюдается острая нехватка офтальмологов. Одна из главных причин — отсутствие современного оборудования. Об этом URA.RU рассказали источники в медицинских кругах.

«Дело в том, что большинство государственных медучреждений Свердловской области нуждаются в офтальмологах. Многие медики покидают госбольницы и переходят на работу в частные клиники. Одной из главных причин в сложившейся ситуации — отсутствие современного оборудования», — отметил источник агентства.

По словам второго собеседника агентства, проблема кроется в устаревшем оборудовании, которыми оснащены больницы региона. «Многие государственные медучреждения нашего региона работают на старом офтальмологическом оборудовании. Многие приборы аж 80-х годов выпуска. Из-за этого медикам тяжело проводить полноценное обследование пациентов. Чаще всего врачам в госбольницах приходится работать устаревшем офтальмоскопом или авторефрактометром, не говоря уже о вечно „лохматой“ щелевой лампе. Поэтому многие медики уходят из госклиник в частные медучреждения», — делится инсайдер.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Официальный запрос направлен в ведомство. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области не хватает врачей. Региону не хватает 302 медика. Больше всего дефицит наблюдается в педиатрии.

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В государственных медицинских учреждениях Свердловской области наблюдается острая нехватка офтальмологов. Одна из главных причин — отсутствие современного оборудования. Об этом URA.RU рассказали источники в медицинских кругах. «Дело в том, что большинство государственных медучреждений Свердловской области нуждаются в офтальмологах. Многие медики покидают госбольницы и переходят на работу в частные клиники. Одной из главных причин в сложившейся ситуации — отсутствие современного оборудования», — отметил источник агентства. По словам второго собеседника агентства, проблема кроется в устаревшем оборудовании, которыми оснащены больницы региона. «Многие государственные медучреждения нашего региона работают на старом офтальмологическом оборудовании. Многие приборы аж 80-х годов выпуска. Из-за этого медикам тяжело проводить полноценное обследование пациентов. Чаще всего врачам в госбольницах приходится работать устаревшем офтальмоскопом или авторефрактометром, не говоря уже о вечно „лохматой“ щелевой лампе. Поэтому многие медики уходят из госклиник в частные медучреждения», — делится инсайдер. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. Официальный запрос направлен в ведомство. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области не хватает врачей. Региону не хватает 302 медика. Больше всего дефицит наблюдается в педиатрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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