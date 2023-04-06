Ирак закрыл небо для российского самолета из Екатеринбурга 07 апреля 2023 в 12:04 Размер текста - 17 + Boeing 737 прилетел в Шарм-Эль-Шейх с задержкой в четыре часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ирак не впустил в свое небо самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх (Египет). Причины запрета названы не были. «Ирак без объяснения причины не впустил в небо Boeing 737 авиакомпании „Россия“. У самолета имелись все разрешения на пролет в иракском воздушном пространстве — борт уже много раз летал этим маршрутом, но 6 апреля 2023 года этого сделать не удалось. Воздушное судно российской авиакомпании 40 минут оставалось в небе Ирана у границы с Ираком, потом ушло на дозаправку в Сочи. В конце концов самолет прилетел в Шарм-Эль-Шейх с задержкой в четыре часа», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию «Россия». Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что самолет рейсом из Екатеринбурга во Владивосток сел на запасной аэродром в Хабаровске. Причиной вынужденной смены курса стала плохая погода. Ирак не впустил в свое небо самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх (Египет). Причины запрета названы не были. «Ирак без объяснения причины не впустил в небо Boeing 737 авиакомпании „Россия“. У самолета имелись все разрешения на пролет в иракском воздушном пространстве — борт уже много раз летал этим маршрутом, но 6 апреля 2023 года этого сделать не удалось. Воздушное судно российской авиакомпании 40 минут оставалось в небе Ирана у границы с Ираком, потом ушло на дозаправку в Сочи. В конце концов самолет прилетел в Шарм-Эль-Шейх с задержкой в четыре часа», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию «Россия». Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что самолет рейсом из Екатеринбурга во Владивосток сел на запасной аэродром в Хабаровске. Причиной вынужденной смены курса стала плохая погода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям