Ирак закрыл небо для российского самолета из Екатеринбурга

Ирак не впустил в свое небо самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх (Египет). Причины запрета названы не были.
«Ирак без объяснения причины не впустил в небо Boeing 737 авиакомпании „Россия“. У самолета имелись все разрешения на пролет в иракском воздушном пространстве — борт уже много раз летал этим маршрутом, но 6 апреля 2023 года этого сделать не удалось. Воздушное судно российской авиакомпании 40 минут оставалось в небе Ирана у границы с Ираком, потом ушло на дозаправку в Сочи. В конце концов самолет прилетел в Шарм-Эль-Шейх с задержкой в четыре часа», — пишет telegram-канал «Авиаторщина».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию «Россия». Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет рейсом из Екатеринбурга во Владивосток сел на запасной аэродром в Хабаровске. Причиной вынужденной смены курса стала плохая погода.
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