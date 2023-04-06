Свердловские силовики поймали священника, повторяющего судьбу отца Сергия

Свердловские силовики задержали лжесвященника Чарова за дискредитацию армии РФ

07 апреля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Эдуард Чаров не имеет отношение к РПЦ, уточнил источник Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики задержали свердловского сторонника «неопятидесятников» (считается сектой) Эдуарда Чарова и обвинили его в дискредитации армии за высказывания в соцсетях. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Он сравнил Чарова с экс-схиигуменом Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием (Николаем Романовым). «Эдуард Чаров задержан. В его отношении составлен протокол по статье о дискредитации армии РФ, однако он не раскаялся и заявил, что будет дальше делать то, что делал», — рассказал собеседник агентства. Поводом для визита силовиков стали посты Чарова в соцсетях, где он своими высказываниями, предположительно, дискредитировал армию РФ. По данным источника, священник ранее привлекался по статьям о краже, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и другим — в том числе по Уголовному кодексу РСФСР. Он отметил, что Чаров не принадлежит к РПЦ, а относится к «неопятидесятникам» — евангельским христианам. Согласно позиции официальной церкви, «пятидесятники» являются сектантами и не имеют отношения к мировым религиям. Собеседник агентства уточнил, что Чаров схож с Романовым: отец Сергий был осужден за разжигание ненависти, в чем подозревается и Чаров. Если подозрения силовиков подтвердятся, сторонник «пятидесятников» может стать фигурантом уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики задержали свердловского сторонника «неопятидесятников» (считается сектой) Эдуарда Чарова и обвинили его в дискредитации армии за высказывания в соцсетях. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Он сравнил Чарова с экс-схиигуменом Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием (Николаем Романовым). «Эдуард Чаров задержан. В его отношении составлен протокол по статье о дискредитации армии РФ, однако он не раскаялся и заявил, что будет дальше делать то, что делал», — рассказал собеседник агентства. Поводом для визита силовиков стали посты Чарова в соцсетях, где он своими высказываниями, предположительно, дискредитировал армию РФ. По данным источника, священник ранее привлекался по статьям о краже, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и другим — в том числе по Уголовному кодексу РСФСР. Он отметил, что Чаров не принадлежит к РПЦ, а относится к «неопятидесятникам» — евангельским христианам. Согласно позиции официальной церкви, «пятидесятники» являются сектантами и не имеют отношения к мировым религиям. Собеседник агентства уточнил, что Чаров схож с Романовым: отец Сергий был осужден за разжигание ненависти, в чем подозревается и Чаров. Если подозрения силовиков подтвердятся, сторонник «пятидесятников» может стать фигурантом уголовного дела.