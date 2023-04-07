Романа Костомарова готовят к протезированию

07 апреля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Через 3 месяца Костомаров будет готовиться к протезированию, сообщил источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Олимпийский чемпион Роман Костомаров будет находиться в реанимации еще два-три месяца. После этого он будет готовиться к плановому протезированию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. <…> Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», — заявил источник в разговоре с ТАСС. Источник также отметил, что Костомаров находится в полном сознании. Фигуриста отключили от аппарата ИВЛ в марте 2023 года. Врачи тогда отмечали, что Костомаров постоянно находится в сознании и готовится к реабилитации. Роман Костомаров может отправиться на протезирование в Германию, сообщает телеканал 360. Также не исключается возможность провести операцию в медучреждениях России.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров будет находиться в реанимации еще два-три месяца. После этого он будет готовиться к плановому протезированию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. <…> Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», — заявил источник в разговоре с ТАСС. Источник также отметил, что Костомаров находится в полном сознании. Фигуриста отключили от аппарата ИВЛ в марте 2023 года. Врачи тогда отмечали, что Костомаров постоянно находится в сознании и готовится к реабилитации. Роман Костомаров может отправиться на протезирование в Германию, сообщает телеканал 360. Также не исключается возможность провести операцию в медучреждениях России.