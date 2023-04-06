В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт Гуфа

Фанатам рэпера сообщат новую дату концерта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Выступление было запланировано на 9 апреля. Информация о приостановке продажи появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Продажа приостановлена. Приносим извинения за неудобства», — сообщается на сайте кассы города.

URA.RU связалось с представителем ГЗК. Он сообщил, что приостановка продажи билетов связана с планирующимся переносом мероприятия. Новая дата пока неизвестна, но 9 апреля концерт точно не состоится.

Гуф планировал выступить в клубе «Галактика развлечений». Согласно описанию на сайте ГЗК, артист в мае 2022 года представил новый альбом «Дом, который построил Алик», записанный совместно с минским хип-хоп исполнителем Murovei. После этого свет увидели еще несколько ярких синглов и фитов, уверенно ворвавшихся в плейлисты поклонников.

Ранее в Челябинске отменили концерт Севака Ханагяна — участника Евровидения. Артист должен был выступить для челябинцев 17 марта.