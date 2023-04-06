06 апреля 2023

В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт Гуфа

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Люси Чеботиной в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург, зрители на концерте
Фанатам рэпера сообщат новую дату концерта Фото:

В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Выступление было запланировано на 9 апреля. Информация о приостановке продажи появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Продажа приостановлена. Приносим извинения за неудобства», — сообщается на сайте кассы города.

URA.RU связалось с представителем ГЗК. Он сообщил, что приостановка продажи билетов связана с планирующимся переносом мероприятия. Новая дата пока неизвестна, но 9 апреля концерт точно не состоится.

Гуф планировал выступить в клубе «Галактика развлечений». Согласно описанию на сайте ГЗК, артист в мае 2022 года представил новый альбом «Дом, который построил Алик», записанный совместно с минским хип-хоп исполнителем Murovei. После этого свет увидели еще несколько ярких синглов и фитов, уверенно ворвавшихся в плейлисты поклонников.

Ранее в Челябинске отменили концерт Севака Ханагяна — участника Евровидения. Артист должен был выступить для челябинцев 17 марта.

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В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Выступление было запланировано на 9 апреля. Информация о приостановке продажи появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Продажа приостановлена. Приносим извинения за неудобства», — сообщается на сайте кассы города. URA.RU связалось с представителем ГЗК. Он сообщил, что приостановка продажи билетов связана с планирующимся переносом мероприятия. Новая дата пока неизвестна, но 9 апреля концерт точно не состоится. Гуф планировал выступить в клубе «Галактика развлечений». Согласно описанию на сайте ГЗК, артист в мае 2022 года представил новый альбом «Дом, который построил Алик», записанный совместно с минским хип-хоп исполнителем Murovei. После этого свет увидели еще несколько ярких синглов и фитов, уверенно ворвавшихся в плейлисты поклонников. Ранее в Челябинске отменили концерт Севака Ханагяна — участника Евровидения. Артист должен был выступить для челябинцев 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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