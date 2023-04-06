06 апреля 2023

Бизнесмен из ХМАО утаил от государства десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Челябинск, деньги, карман
Предприниматель пытался скрыть от налоговой более 38 миллионов рублей Фото:

В Нефтеюганске руководитель фирмы скрыл от государства налоги на сумму более 38 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по ХМАО.

«В ходе следствия установлено, что директор и учредитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории Нефтеюганска, в период с 2017 по 2020 год уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 38 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Сейчас предприниматель возместил весь ущерб, уголовное преследование прекратили.

Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории. Тогда руководитель фирмы по продаже подъемно-транспортного оборудования пытался скрыть от уплаты налогов более 60 миллионов рублей.

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В Нефтеюганске руководитель фирмы скрыл от государства налоги на сумму более 38 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по ХМАО. «В ходе следствия установлено, что директор и учредитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории Нефтеюганска, в период с 2017 по 2020 год уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 38 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Сейчас предприниматель возместил весь ущерб, уголовное преследование прекратили. Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории. Тогда руководитель фирмы по продаже подъемно-транспортного оборудования пытался скрыть от уплаты налогов более 60 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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