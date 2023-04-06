Бизнесмен из ХМАО утаил от государства десятки миллионов рублей

07 апреля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Предприниматель пытался скрыть от налоговой более 38 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске руководитель фирмы скрыл от государства налоги на сумму более 38 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по ХМАО. «В ходе следствия установлено, что директор и учредитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории Нефтеюганска, в период с 2017 по 2020 год уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 38 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Сейчас предприниматель возместил весь ущерб, уголовное преследование прекратили. Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории. Тогда руководитель фирмы по продаже подъемно-транспортного оборудования пытался скрыть от уплаты налогов более 60 миллионов рублей.

В Нефтеюганске руководитель фирмы скрыл от государства налоги на сумму более 38 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по ХМАО. «В ходе следствия установлено, что директор и учредитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории Нефтеюганска, в период с 2017 по 2020 год уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 38 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Сейчас предприниматель возместил весь ущерб, уголовное преследование прекратили. Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории. Тогда руководитель фирмы по продаже подъемно-транспортного оборудования пытался скрыть от уплаты налогов более 60 миллионов рублей.