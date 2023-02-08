Бизнесмен из ХМАО пытался утаить от государства более 60 млн

Предприниматель скрыл более 60 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО руководитель фирмы по продаже подъемно-транспортного оборудования пытался скрыть от уплаты налогов более 60 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Югре.

«Следствием установлено, что руководитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность по продаже подъемно-транспортного оборудования, уклонился от уплаты налогов на прибыль организации на общую сумму свыше 60 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас расследование уголовного дело завершено.

Сам предприниматель уже возместил ущерб вместе со штрафами и пени. Всего это почти 90 миллионов рублей. «После проведения полного объема необходимых следственных действий по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, в связи с полным возмещением ущерба, уголовное дело прекращено, а подозреваемый — освобожден от уголовной ответственности», — добавляют в СК.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на бизнесмена, который не платил зарплату, завели уголовное дело. Тогда речь о генеральном директоре предприятия «ПрогрессАвтоСервис» в Пыть-Яхе.