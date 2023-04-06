Челябинца переехало бульдозером на свалке

Машинист бульдозера не заметил коллегу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Полетаево (Челябинская область) мужчину переехало бульдозером. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от полученных травм он скончался на месте.

«Машинист бульдозера ехал задним ходом. Не заметив коллегу, он переехал его. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на момент смерти рабочему было 20 лет. На полигоне ТБО он трудился разнорабочим.

URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.