06 апреля 2023

Челябинца переехало бульдозером на свалке

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка министра экологии Сергея Лихачева на Полетаевский полигон и городскую свалку. Челябинск, мусор, бульдозер, отходы, автомобиль, хлам, мусорка, грязь, куча, окружающая среда, свалка, помойка, гора, отбросы, спецтехника для полигонов тбо
Машинист бульдозера не заметил коллегу Фото:

На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Полетаево (Челябинская область) мужчину переехало бульдозером. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от полученных травм он скончался на месте.

«Машинист бульдозера ехал задним ходом. Не заметив коллегу, он переехал его. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на момент смерти рабочему было 20 лет. На полигоне ТБО он трудился разнорабочим.

URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Полетаево (Челябинская область) мужчину переехало бульдозером. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от полученных травм он скончался на месте. «Машинист бульдозера ехал задним ходом. Не заметив коллегу, он переехал его. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, на момент смерти рабочему было 20 лет. На полигоне ТБО он трудился разнорабочим. URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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