Челябинца переехало бульдозером на свалке

Машинист бульдозера не заметил коллегу
На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Полетаево (Челябинская область) мужчину переехало бульдозером. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от полученных травм он скончался на месте.
«Машинист бульдозера ехал задним ходом. Не заметив коллегу, он переехал его. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.
По данным URA.RU, на момент смерти рабочему было 20 лет. На полигоне ТБО он трудился разнорабочим.
URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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