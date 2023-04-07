Россия выдвинула ультиматум для переговоров с Украиной

Лавров: переговоры по Украине возможны только при учете российских интересов
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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, лавров сергей
Переговоры по Украине могут быть только при учете российской стороны, заявил Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные переговоры по Украине могут состояться только при учете российских интересов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Переговоры [по Украине] могут быть только на основе учета российских законных интересов, которые мы долгие годы излагали в диалоге с нашими западными коллегами», — заявил Лавров. Его слова приводит «Интерфакс». Лавров отметил, что российские условия были проигнорированы на Западе с пренебрежением.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят перспектив по мирным переговорам по Украине, главным образом, из-за позиции президента страны Владимира Зеленского. Осенью он узаконил отказ от переговоров с Россией.

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Мирные переговоры по Украине могут состояться только при учете российских интересов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. «Переговоры [по Украине] могут быть только на основе учета российских законных интересов, которые мы долгие годы излагали в диалоге с нашими западными коллегами», — заявил Лавров. Его слова приводит «Интерфакс». Лавров отметил, что российские условия были проигнорированы на Западе с пренебрежением. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят перспектив по мирным переговорам по Украине, главным образом, из-за позиции президента страны Владимира Зеленского. Осенью он узаконил отказ от переговоров с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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