Россия выдвинула ультиматум для переговоров с Украиной

Мирные переговоры по Украине могут состояться только при учете российских интересов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«Переговоры [по Украине] могут быть только на основе учета российских законных интересов, которые мы долгие годы излагали в диалоге с нашими западными коллегами», — заявил Лавров. Его слова приводит «Интерфакс». Лавров отметил, что российские условия были проигнорированы на Западе с пренебрежением.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят перспектив по мирным переговорам по Украине, главным образом, из-за позиции президента страны Владимира Зеленского. Осенью он узаконил отказ от переговоров с Россией.
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