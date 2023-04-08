Подполковник Марочко рассказал про сексуальное рабство в рядах ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Женщины в ВСУ служат не в отдельных подразделениях, а вместе с мужчинами, напомнил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Женщины в рядах ВСУ служат не в отдельных подразделениях, а вместе с мужчинами, что часто становится причиной домогательств со стороны офицерского состава и даже сексуального рабства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Украина идет по принципу, скорее всего, армии Израиля, где женщины также проходят воинскую службу. Но тут есть особенность — там существуют отдельные подразделения. Здесь все в основном идет вперемешку. Более того, сейчас эти новшества негативно сказываются на боеспособности подразделений. Все-таки менталитет у военнослужащих Украины немножко не такой, как в Израиле. Есть проблемы, с тем, что мужчины воспринимают женщин немного иначе. То, что уже даже обнародовали на той стороне — это частые домогательства, особенно среди старшего офицерского состава. По сути, очень многие женщины даже становятся их сексуальными рабынями. Ну и естественно присутствуют факты изнасилования и прочие негативные моменты, которые очень часто пытаются скрыть», — отметил Андрей Марочко.

При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что чаще всего женщин в ВСУ такая ситуация вполне устраивает. «Хочу добавить, что многих женщин это в принципе устраивает, поскольку таким образом они завоевывают себе какие-то преференции. Они довольно неплохо себя чувствуют и получают довольно-таки высокое денежное довольствие», — объяснил Марочко.

По словам собеседника агентства, украинские женщины, состоящие на воинском учете, охотно идут в ВСУ, так как это практически единственный способ заработать деньги. «То, что их [женщин] будут привлекать в больших количествах, в этом нет сомнения, поскольку сейчас уже мобилизационный резерв ВСУ начинает постепенно заканчиваться. Мужчины массово не хотят служить, а женщины могут восполнить этот недостаток, поскольку многим из них сейчас попросту негде заработать деньги. Все их супруги погибли на фронте, и экономика на Украине держится лишь за счет финансовых вливаний США. По сути работы нормальной нет, и здесь уже выбор стоит — либо ехать заграницу, ухаживать за престарелыми, либо зарабатывать, понизив свой социальный статус, либо идти служить в ВСУ. Поскольку у многих есть дети, они как раз стараются где-то здесь, на месте, заработать», — подытожил он.

В начале февраля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлены еще на 90 дней. Позже Краматорский военкомат в социальных сетях объяснил, что призыву также подлежат женщины, состоящие на учете. Они могут быть мобилизованы на наиболее дефицитные в ВСУ специальности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщины в рядах ВСУ служат не в отдельных подразделениях, а вместе с мужчинами, что часто становится причиной домогательств со стороны офицерского состава и даже сексуального рабства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Украина идет по принципу, скорее всего, армии Израиля, где женщины также проходят воинскую службу. Но тут есть особенность — там существуют отдельные подразделения. Здесь все в основном идет вперемешку. Более того, сейчас эти новшества негативно сказываются на боеспособности подразделений. Все-таки менталитет у военнослужащих Украины немножко не такой, как в Израиле. Есть проблемы, с тем, что мужчины воспринимают женщин немного иначе. То, что уже даже обнародовали на той стороне — это частые домогательства, особенно среди старшего офицерского состава. По сути, очень многие женщины даже становятся их сексуальными рабынями. Ну и естественно присутствуют факты изнасилования и прочие негативные моменты, которые очень часто пытаются скрыть», — отметил Андрей Марочко. При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что чаще всего женщин в ВСУ такая ситуация вполне устраивает. «Хочу добавить, что многих женщин это в принципе устраивает, поскольку таким образом они завоевывают себе какие-то преференции. Они довольно неплохо себя чувствуют и получают довольно-таки высокое денежное довольствие», — объяснил Марочко. По словам собеседника агентства, украинские женщины, состоящие на воинском учете, охотно идут в ВСУ, так как это практически единственный способ заработать деньги. «То, что их [женщин] будут привлекать в больших количествах, в этом нет сомнения, поскольку сейчас уже мобилизационный резерв ВСУ начинает постепенно заканчиваться. Мужчины массово не хотят служить, а женщины могут восполнить этот недостаток, поскольку многим из них сейчас попросту негде заработать деньги. Все их супруги погибли на фронте, и экономика на Украине держится лишь за счет финансовых вливаний США. По сути работы нормальной нет, и здесь уже выбор стоит — либо ехать заграницу, ухаживать за престарелыми, либо зарабатывать, понизив свой социальный статус, либо идти служить в ВСУ. Поскольку у многих есть дети, они как раз стараются где-то здесь, на месте, заработать», — подытожил он. В начале февраля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлены еще на 90 дней. Позже Краматорский военкомат в социальных сетях объяснил, что призыву также подлежат женщины, состоящие на учете. Они могут быть мобилизованы на наиболее дефицитные в ВСУ специальности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...