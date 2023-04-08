Подполковник Марочко рассказал про сексуальное рабство в рядах ВСУ

08 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Женщины в ВСУ служат не в отдельных подразделениях, а вместе с мужчинами, напомнил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Женщины в рядах ВСУ служат не в отдельных подразделениях, а вместе с мужчинами, что часто становится причиной домогательств со стороны офицерского состава и даже сексуального рабства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Украина идет по принципу, скорее всего, армии Израиля, где женщины также проходят воинскую службу. Но тут есть особенность — там существуют отдельные подразделения. Здесь все в основном идет вперемешку. Более того, сейчас эти новшества негативно сказываются на боеспособности подразделений. Все-таки менталитет у военнослужащих Украины немножко не такой, как в Израиле. Есть проблемы, с тем, что мужчины воспринимают женщин немного иначе. То, что уже даже обнародовали на той стороне — это частые домогательства, особенно среди старшего офицерского состава. По сути, очень многие женщины даже становятся их сексуальными рабынями. Ну и естественно присутствуют факты изнасилования и прочие негативные моменты, которые очень часто пытаются скрыть», — отметил Андрей Марочко. При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что чаще всего женщин в ВСУ такая ситуация вполне устраивает. «Хочу добавить, что многих женщин это в принципе устраивает, поскольку таким образом они завоевывают себе какие-то преференции. Они довольно неплохо себя чувствуют и получают довольно-таки высокое денежное довольствие», — объяснил Марочко. По словам собеседника агентства, украинские женщины, состоящие на воинском учете, охотно идут в ВСУ, так как это практически единственный способ заработать деньги. «То, что их [женщин] будут привлекать в больших количествах, в этом нет сомнения, поскольку сейчас уже мобилизационный резерв ВСУ начинает постепенно заканчиваться. Мужчины массово не хотят служить, а женщины могут восполнить этот недостаток, поскольку многим из них сейчас попросту негде заработать деньги. Все их супруги погибли на фронте, и экономика на Украине держится лишь за счет финансовых вливаний США. По сути работы нормальной нет, и здесь уже выбор стоит — либо ехать заграницу, ухаживать за престарелыми, либо зарабатывать, понизив свой социальный статус, либо идти служить в ВСУ. Поскольку у многих есть дети, они как раз стараются где-то здесь, на месте, заработать», — подытожил он. В начале февраля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлены еще на 90 дней. Позже Краматорский военкомат в социальных сетях объяснил, что призыву также подлежат женщины, состоящие на учете. Они могут быть мобилизованы на наиболее дефицитные в ВСУ специальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Женщины в рядах ВСУ служат не в отдельных подразделениях, а вместе с мужчинами, что часто становится причиной домогательств со стороны офицерского состава и даже сексуального рабства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Украина идет по принципу, скорее всего, армии Израиля, где женщины также проходят воинскую службу. Но тут есть особенность — там существуют отдельные подразделения. Здесь все в основном идет вперемешку. Более того, сейчас эти новшества негативно сказываются на боеспособности подразделений. Все-таки менталитет у военнослужащих Украины немножко не такой, как в Израиле. Есть проблемы, с тем, что мужчины воспринимают женщин немного иначе. То, что уже даже обнародовали на той стороне — это частые домогательства, особенно среди старшего офицерского состава. По сути, очень многие женщины даже становятся их сексуальными рабынями. Ну и естественно присутствуют факты изнасилования и прочие негативные моменты, которые очень часто пытаются скрыть», — отметил Андрей Марочко. При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что чаще всего женщин в ВСУ такая ситуация вполне устраивает. «Хочу добавить, что многих женщин это в принципе устраивает, поскольку таким образом они завоевывают себе какие-то преференции. Они довольно неплохо себя чувствуют и получают довольно-таки высокое денежное довольствие», — объяснил Марочко. По словам собеседника агентства, украинские женщины, состоящие на воинском учете, охотно идут в ВСУ, так как это практически единственный способ заработать деньги. «То, что их [женщин] будут привлекать в больших количествах, в этом нет сомнения, поскольку сейчас уже мобилизационный резерв ВСУ начинает постепенно заканчиваться. Мужчины массово не хотят служить, а женщины могут восполнить этот недостаток, поскольку многим из них сейчас попросту негде заработать деньги. Все их супруги погибли на фронте, и экономика на Украине держится лишь за счет финансовых вливаний США. По сути работы нормальной нет, и здесь уже выбор стоит — либо ехать заграницу, ухаживать за престарелыми, либо зарабатывать, понизив свой социальный статус, либо идти служить в ВСУ. Поскольку у многих есть дети, они как раз стараются где-то здесь, на месте, заработать», — подытожил он. В начале февраля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлены еще на 90 дней. Позже Краматорский военкомат в социальных сетях объяснил, что призыву также подлежат женщины, состоящие на учете. Они могут быть мобилизованы на наиболее дефицитные в ВСУ специальности.